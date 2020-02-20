В Самаре задержали подозреваемого в нападении с ножом на двоих человек

В Самаре задержали безработного 32-летнего мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Инцидент произошел ночью 8 февраля возле дома №3 на ул. Маршала Василевского. Самарец пришел домой и начал выяснять отношения с сожительницей. За нее заступились соседи - 31-летняя женщина и ее 30-летний муж. Конфликт продолжился на улице, где дебошир нанес им ножевые ранения. Пострадавших госпитализировали.

Прибывшие на место происшествия правоохранители увидели убегающего мужчину и задержали его.

Подозреваемый зарегистрирован в Челно-Вершинском районе и ранее был судим за грабеж. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Кроме того, мужчину заключили под стражу.