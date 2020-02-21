Летом из Курумоча будет запущен новый рейс в Москву

В летнее расписание международного аэропорта Курумоч добавлен на маршруте Самара — Москва, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

С 28 апреля начинает выполнять рейсы авиакомпания "Red Wings" с частотой четыре рейса в неделю, с последующем увеличение с 1 июня до ежедневного рейса из аэропорта Домодедово в Самару и в обратном направлении.

Вылет в Самару из Москвы запланирован на 15:45, обратный рейс из Самары будет отправляться в 19:20. С 1 июня вылет из Москвы будет осуществляться в 10:55, из Самары в 14:30 (время местное). Рейсы будут осуществляться на самолете Airbus A320.

Более подробно с расписанием рейса можно ознакомиться на сайте аэропорта http://kuf.aero/, с условиями перевозки — на сайте авиакомпании.