Ольга Баталина: "Само понятие семьи требует защиты"

В середине февраля Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон. Депутат Государственной думы Ольга Баталина отметила активность граждан во внесении вариантов правок и их обсуждении.

Ольга Баталина рассказала, что предложения, поступающие от граждан, касаются разных сфер жизни, но семья остается для них главным ориентиром.

"Все, что связано с семьей, для абсолютного большинства россиян всех возрастов - это ключевая ценность, - отметила она. - И конечно, они считают, что сегодня эти вопросы в Конституции должны быть еще более выпукло отражены. Вы знаете, даже само понятие семьи (как, может быть, это ни казалось бы странным) требует тоже защиты. Я не знаю, лет десять назад я точно не могла бы даже предположить, что на смену простым, понятным для нас словам "мама" и "папа" могут прийти какие-то универсальные странные понятия "родитель номер один" и "родитель номер два". Сегодня же это не фантастика - это реальность в ряде стран. Конечно, не в нашей стране".

Депутат на основе анализа поступивших в адрес рабочей группы поправок предложила дополнить статью 114 Конституции следующей нормой: "В полномочия правительства входят вопросы поддержки, укрепления и защиты семьи, традиционных семейных ценностей".

Президент поддержал предложение Ольги Баталиной. "Надо только понять, где и в каком виде это сделать. Семья, вы сказали, это союз мужчины и женщины. А если это неполная семья, что тогда? Надо уточнить некоторые вещи. Брак - это союз мужчины и женщины. С семьей немножко по-другому. Но идея сама по себе правильна и должна быть поддержана сама по себе, - подчеркнул Владимир Путин. - Что касается "родителя номер один", "родителя номер два" - я уже как-то публично говорил и повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет "родителя номер один", будут папа и мама".