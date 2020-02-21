Ольга Амельченкова: "Поправки в Конституцию вызвали огромный интерес у молодежи"

В середине февраля президент РФ Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон. Самая молодая участница совещания Ольга Амельченкова представляла Всероссийское движение "Волонтеры Победы". Она отметила огромный интерес к поправкам в Конституцию у молодежи, у волонтерского сообщества.

"Я хотела бы озвучить одно из предложений, - начала Ольга Амельченкова. - В 1990-е годы, когда писалась Конституция, понятно, что тему добровольческой деятельности никто не обсуждал. Я помню 2009 год, когда впервые стала волонтером и мы в Санкт-Петербурге делали проект по помощи блокадникам и ветеранам. Помню, как нас не понимали, не поддерживали и не доверяли. Сегодня все изменилось. Для многих жителей нашей страны волонтерство стало нормой жизни".

Добровольчество сегодня объединяет огромное количество людей разных конфессий, национальностей, политических взглядов, разных возрастов.

"У нас, кстати, в движении самому взрослому волонтеру Победы - 96 лет, это участница Великой Отечественной войны. Вот вам и связь поколений!" - гордится девушка.

Ольга Амельченкова от лица волонтеров предложила добавить в 114-ю статью пункт касательно дополнительных полномочий правительства РФ в отношении мер поддержки именно волонтерской деятельности. "Как нам кажется, это, с одной стороны, закрепит ее важность в нашем обществе. С другой стороны, как мы знаем, волонтерство поддерживалось не всегда, но закрепление это в Конституции поможет системно, постоянно оказывать со стороны государства поддержку волонтерам".

Владимир Путин согласился с активисткой. "Вы правы, не было тогда этого движения. Да и понятие было какое-то для нас совершенно размытое. Сегодня это востребовано", - отметил президент.