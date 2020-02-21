Юлия Оглоблина: "России нужна скоординированная молодежная политика"

Председатель Российского Союза сельской молодежи Юлия Оглоблина на встрече президента с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон отметила, что в Конституции нет ни одного упоминания о молодежи и молодежной политике.

По данным Росстата, в стране проживают 37 млн молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет - это почти 25% населения нашей страны.

"Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за внимание к этой категории граждан, за поддержку и за возможности, которые нам дает государство, - сказала Юлия Оглоблина. - Вместе с тем в Конституции нет ни одного упоминания о молодежи и молодежной политике. И это является одной из главных причин того, что процесс формирования соответствующего законодательства носит противоречивый характер".

Она напомнила, что федерального закона о молодежи нет, а 78 субъектов федерации имеют свои базовые законы. Существует более тысячи нормативно-правовых актов разного уровня, где есть упоминание о молодежной политике.

"От лица молодежных общественных объединений страны мы предлагаем закрепить в Конституции то, что молодежная политика является предметом совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Мы убеждены, что России нужна скоординированная молодежная политика, которая должна быть нацелена на выявление потенциала молодежи, на ее поддержку со школьного возраста и до процесса профессионального становления, периода профессионального становления. Мы надеемся на вашу поддержку", - заявила Юлия Оглоблина.

Президент согласился с предложением. "Идея правильная. Поработаем над этим. Спасибо большое", - отметил Владимир Путин.