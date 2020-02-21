16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сергей Мамедов провел прием граждан Владимир Машков предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России Наталья Касперская: "Защита личных данных граждан - это государственное дело" Юлия Оглоблина: "России нужна скоординированная молодежная политика" Ольга Амельченкова: "Поправки в Конституцию вызвали огромный интерес у молодежи"

Федеральная власть Власть и политика

Юлия Оглоблина: "России нужна скоординированная молодежная политика"

МОСКВА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 89
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель Российского Союза сельской молодежи Юлия Оглоблина на встрече президента с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон отметила, что в Конституции нет ни одного упоминания о молодежи и молодежной политике.

По данным Росстата, в стране проживают 37 млн молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет - это почти 25% населения нашей страны.

"Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за внимание к этой категории граждан, за поддержку и за возможности, которые нам дает государство, - сказала Юлия Оглоблина. - Вместе с тем в Конституции нет ни одного упоминания о молодежи и молодежной политике. И это является одной из главных причин того, что процесс формирования соответствующего законодательства носит противоречивый характер".

Она напомнила, что федерального закона о молодежи нет, а 78 субъектов федерации имеют свои базовые законы. Существует более тысячи нормативно-правовых актов разного уровня, где есть упоминание о молодежной политике.

"От лица молодежных общественных объединений страны мы предлагаем закрепить в Конституции то, что молодежная политика является предметом совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Мы убеждены, что России нужна скоординированная молодежная политика, которая должна быть нацелена на выявление потенциала молодежи, на ее поддержку со школьного возраста и до процесса профессионального становления, периода профессионального становления. Мы надеемся на вашу поддержку", - заявила Юлия Оглоблина.

Президент согласился с предложением. "Идея правильная. Поработаем над этим. Спасибо большое", - отметил Владимир Путин.

Гид потребителя

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1