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Здравоохранение Общество

В Самаре инкассатор требует миллион с клиники из-за того, что стал инвалидом

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судья Самарского района Самары Александр Саломатин начал рассматривать иск 51-летнего Алексея Прокопчука к самарской гериатрической больнице. Истец рассказал, как стал инвалидом. По его мнению, это случилось из-за неверных действий медиков.

"Он работал инкассатором в банке. И летом 2017 года у него стали отказывать ноги. Мужчину увезли в больницу на "скорой". Должны были сделать МРТ, но не делали. В карте написали, что у него улучшение. А на самом деле даже из одного корпуса возили в другой на скорой", — рассказал представитель Алексея Прокопчука в суде Максим Максимов.

29 июня инкассатора выписали. А 30 июня — снова увезли на "скорой". На этот раз в больницу им. Пирогова. Там у пациента стали отказывать ноги. Ему сделали операцию, но это уже не помогло. Сейчас мужчина не чувствует тело ниже солнечного сплетения. Из банка его уволили. Прокопчук стал инвалидом 1 группы.

В суде Алексей Прокопчук требует больше миллиона рублей от гериатрической больницы в качестве возмещения морального вреда и возмещения недополученной зарплаты (из-за увольнения).

Представитель гериатрической больницы в суде отказался от комментариев.

Суд назначил экспертизу, которая выяснит — были ли причинно-следственные связи между действиями или бездействием медиков и тем, что мужчина стал инвалидом.

Ранее суд Ленинского района Самары рассмотрел иск Прокопчука к поликлинике, где он наблюдался до госпитализации. Мужчине присудили 15 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

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