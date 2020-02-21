"Крылья Советов" за девять лет не смогли вернуть долг в 1 млрд рублей

Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" до сих пор не погасил задолженность по кредитам, взятым у АО АКБ "Новикомбанк" еще в 2011 г. под залог Дома промышленности. Это следует из материалов судебного разбирательства между АО "Транспортно-логистическая корпорация" (АО "ТЛК", владелец Дома промышленности) и ООО "РТ-Капитал", перекупившим право требования к "Крыльям Советов" у "Новикомбанка".

Так, ООО "РТ-Капитал" пытается через суд добиться передачи ему здания Дома промышленности и земельного участка под ним в счет погашения долга ПФК "Крылья Советов".

В материалах судебного разбирательства сообщается, что кредитные договоры на 671 млн руб. и 308,15 млн руб. были заключены между АО АКБ "Новикомбанк" и ЗАО "ПФК "Крылья Советов" в феврале 2011 г. на срок до 25 декабря 2015 года. Впоследствии допсоглашениями срок погашения кредитов был продлен до июня 2016 года. Однако, согласно материалам КАД ВАС, до настоящего время долг в размере 979,15 млн руб. не погашен. По состоянию на 22 апреля 2019 г. по договорам были начислены проценты в размере 152,18 млн рублей.

В декабре 2016 г. ООО "РТ-Капитал" перекупило у "Новикомбанка" право требования к "Крыльям Советов" по этим договорам.

Тем временем еще в феврале 2011 г. в счет обеспечения по кредитным договорам "Новикомбанк" заключил договоры залога с ГУП Самарской области "Эксон", впоследствии замененным на АО "Транспортно-логистическая корпорация". В соответствии с этими договорами в случае неисполнения условий кредитного договора банк имеет право обратить взыскание на имущество, а именно два земельных участка общей площадью 7,19 тыс. кв. м и общей залоговой стоимостью 307,3 млн руб., два здания (площадью 20,3 тыс. кв. м и 114,7 кв. м и залоговой стоимостью 713,01 млн и 4 млн руб., соответственно) в Самаре на ул. Куйбышева, 145/ул. Красноармейская, 3.

Дом промышленности будет законсервирован До конца года здание Дома промышленности на ул. Куйбышева в Самаре, построенное в 1936 году, будет законсервировано. Об этом Волга Ньюс сообщили в министерстве имущественных отношений региона.

Согласно сведениям из открытых источников, по этому адресу располагается здание самарского Дома промышленности, которое в настоящее время находится в законсервированном состоянии. Здание это было построено в 1936 г., решение о его консервации было принято в 2015 г. в связи с тем, что оно находится в аварийном состоянии.

Примечательно, что Арбитражный суд Самарской области в удовлетворении требований "РТ-Капитал" отказал, сославшись на то, что компания пропустила срок прекращения действия залоговых обязательств, который наступил в 2017 году. Однако общество не намерено отказываться от своих требований и уже обратилось в вышестоящую инстанцию с апелляционной жалобой.

По данным ИАС Seldon Basis, АО "ТЛК" специализируется на деятельности по складированию и хранению. Общество принадлежит министерству имущественных отношений Самарской области. ООО "РТ-Капитал", согласно сведениям ИАС Seldon Basis, на 85,71% принадлежит ГК "Ростех". Общество зарегистрировано в Москве и специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления. Выручка ООО "РТ-Капитал" в 2018 г. составила 3,01 млрд руб., чистая прибыль - 668,37 млн рублей.