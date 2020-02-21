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Общество

В Агропарке "Самара" 23 февраля будет работать полевая кухня

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 23 февраля, в Агропарке "Самара" с 12:00 до 17:00 на площадке фуд-маркета "Ярмарка вкусов" развернут полевую кухню.

Посетители отведают армейской гречневой каши и тушеной картоши с тушенкой из мяса дичи с дымком.

Прообразом полевой кухни были мобильные печи на колесах для выпечки хлеба и сушки сухарей, которые появились во французской армии во времена Наполеона. Но первая массовая полевая кухня для приготовления первых и вторых блюд появилась в Российской армии в 1900 году - это кухня Боголюбова, смонтированная на конной двуколке.

В 1906 г. своя "гуляшная пушка", как в шутку называли пищеблок солдаты немецкой армии, появилась в Германии, а в 1909 г. - и в Австрии. В Первую мировую войну полевые кухни появились у французов, итальянцев, британцев и американцев.

Сегодня по нормам довольствия на одного бойца ВС РФ в день положено не менее 650 г хлеба, 250 г мяса, 120 г рыбы, 120 г крупы, 30 г макарон, 30 г растительного и 45 г сливочного масла, а также картофель, капуста, морковь, сыр, молоко, чай, кофе, соль, сахар, перец, лавровый лист и витаминные добавки. Общая калорийность дневного рациона в армии должна быть не ниже 3595 Ккал в сутки.

Гид потребителя

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