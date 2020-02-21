В пятницу, 21 февраля, зампредседателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов провел прием граждан в общественной приемной Самарского регионального отделения партии "Единая Россия".

В ходе приема рассматривались вопросы о выплате компенсаций вкладов СБ РФ после 1993 года, возможность улучшения жилищных условий ветерану боевых действий, а также ускорения срока установки светофора на оживленном перекрестке.

К сенатору обратился уроженец Самары Александр Козлов с вопросом об обеспечении жильем. С 2004 г. заявитель состоял в списке очередности нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, но в 2018 г. был исключен. Было решено направить запрос на имя главы города Елены Лапушкиной для подробного разъяснения сложившейся ситуации.

Вопрос последствий деноминации СБ РФ в своем обращении подняла жительница с. Безречье Кинель-Черкасского района Турсум Табулдиева. По ее словам, в 1993 г. она имела вклад в размере 860 тыс. руб., однако после проведенной деноминации сумма составила 860 рублей. В ходе обсуждения Турсум Табулдиевой были даны разъяснения по данному вопросу в соответствии с действующим законодательством.

Максим Евстигнеев пришел на прием к сенатору с вопросом, волнующим его на протяжении длительного времени. Заявитель ранее обращался к сенатору с просьбой решить вопрос об установке светофора на пересечении улиц Печерской и Революционной в Самаре. Сенатором был направлен запрос на имя главы города Елены Лапушкиной и получен ответ о том, что вопрос будет решен в текущем году.

Однако, по словам заявителя, аварийность и опасность для пешеходов на этом участке с каждым днем стремительно возрастает. Комментируя эту ситуацию, Сергей Мамедов решил направить в администрацию города запрос об ускорении проведения данных работ.

С проблемой по выданным техническим условиям на электроснабжение обратилась жительница Самары Светлана Зубова. Сергей Мамедов отметил, что ситуация требует детальной проработки и обращения в сетевую компанию.

Подводя итоги приема граждан, парламентарий заверил, что все вопросы взяты на контроль и будут решаться совместно с исполнительными органами государственной власти Самарской области.