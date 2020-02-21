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Глава региона презентовал полпреду молодежный патриотический проект "Внутри истории"

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 февраля, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, руководители федеральных министерств, депутаты Государственной думы, главы 14 субъектов округа, прославленные спортсмены приняли участие в заседании Совета по развитию массового, детско-юношеского спорта и физической культуры в ПФО.

Фото: samregion.ru

После заседания губернатор региона Дмитрий Азаров презентовал полпреду уникальный молодежный патриотический проект "Внутри истории", разработанный в Самарской области в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил 2020-й год Годом Памяти и Славы.

Инициатива по созданию проекта "Внутри истории", принадлежащая активной творческой молодежи региона, нашла поддержку со стороны Дмитрия Азарова и правительства области.

Председатель Самарского Союза молодежи Анастасия Софьина отметила, что главная цель проекта - познакомить молодежь, в особенности школьников, с историей Куйбышева, который, став "запасной столицей" страны, внес существенный вклад в общую Победу. Основная особенность - использование современных технологий. С помощью очков виртуальной реальности любой человек может погрузиться в события войны и увидеть их, например, глазами пилота легендарного штурмовика Ил-2, который во время войны производили в областной столице.

"У человека есть возможность погрузиться в историю 1941-1945 гг., которая показывает жизнь молодого человека, только окончившего образовательное учреждение. Эти молодые ребята мечтали стать учителями, врачами, строителями, но война распорядилась иначе. Они становятся летчиками и воюют с немцами на фронте. В конце игры герой с победой возвращается в родной Куйбышев", - рассказала Анастасия Софьина.

Дмитрий Азаров отметил, что уже 23 февраля проект будет представлен в Сызрани, где пробудет до 29 февраля. Затем выставка отправится в другие города и района области. До конца года в нем примут участие все 37 муниципальных образований Самарского региона.

"Я приятно удивлен и хотел бы, чтобы эта тема развивалась и дальше. В этом проекте есть определенная уникальность, которая состоит в том, что такая важная тема, как история, подается в новом формате - с использованием современных технологий. Интересен сам подход реализации. На мой взгляд, та работа, которую делает молодежь в Самарской области, очень важна и полезна", - подчеркнул Игорь Комаров.

Он также отметил работу волонтерских и поисковых отрядов Самарской области. "Этот комплекс работ, я считаю, может быть примером не только для Самары, но и для других регионов. Поэтому я хочу сказать большое спасибо ребятам, что они это делают", - сказал Игорь Комаров.

Сопровождать проект будет культурная, социальная и деловая программа. Параллельно с его презентацией в муниципальных образованиях пройдут концерты, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Для школьников проведут уроки Мужества и исторические квесты, а молодые люди встретятся с Героями Советского Союза и России. Также планируется большая добровольческая программа. Волонтеры окажут адресную помощь ветеранам, проведут благоустройство мест захоронений участников ВОВ.

В завершение встречи Игорь Комаров поставил свою подпись за присвоения Самаре статуса "Город трудовой доблести".

Напомним, в декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин внес в Госудуму соответствующий законопроект.  По мнению главы государства, это необходимо для увековечивания памяти о героизме тружеников тыла, о значительном вкладе городов и предприятий в Победу над фашизмом.

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