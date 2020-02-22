БК "Самара" проиграла "Руне-Баскет" в Москве

В субботу, 22 февраля, в Москве БК "Самара" в гостях проиграла местной команде "Руна-Баскет" — 84:92.

Как сообщает официальный сайт клуба, стартовый период оппоненты провели в обмене результативными ударами. То москвичи, то самарцы поочередно выходили вперед на 2-3 очка. Но уверенно проведенная концовка четверти, выигранная нашей командой 13:2 (главными героями этого рывка стали Александр Винник и Байден Джаксен), позволила ей подойти к первому перерыву с неплохим заделом — 28:19.

Впрочем, хозяева быстро отыграли свое отставание: 31:30 после пары минут во второй четверти. Попадания Байдена Джаксена, Владимира Пичкурова и Александра Винника вернули самарцам инициативу, и до большого перерыва они удерживали пусть небольшое, но преимущество. И только за несколько секунд до завершения первой половины "Руна" сравняла все-таки счет — 44:44.

В начале третьего периода "Самара" почти три минуты не могла набрать очки — и хозяева вновь повели. Но дальше, чем на 5 очков, их не отпустили, и на пятой минуте четверти после "2+1" от Максима Дыбовского и трехи от Байдена Джаксена наша команда вернула себе лидерство — 53:52. А затем Владимир Пичкуров, Алексей Нестеров и тот же Джаксен вновь отметились издали, укрепляя положение. Но и на этот раз сохранить полученный задел не удалось, и перед заключительным периодом перевес самарцев был символическим — 70:69.

И здесь "Руна" в очередной раз перехватила инициативу, к середине десятиминутки поведя 6 очков (73:79). Дальние попадания неудержимых сегодня Пичкурова и Джаксена переломить игру не позволили — у хозяев неизменно находился ответ. И за 1:35 до финальной сирены "Самара" горела "-8" (79:87). И спастись уже не сумела.

Руна-Баскет — Самара 92:84 (19:28, 25:16, 25:26, 23:14)

Москва, 22 февраля 2020 г.

Руна-Баскет: Спрюилл (26), Лазарев (25), Хаджибегович (7), Першин (4), Андреев (0) — с. п., Ткаченко (16), Незванкин (11), Поляков (3), Величкин, Заворуев, Попов, Князев.

Самара: Пичкуров (27), Дыбовский (9), Войтюк (4), Савенков (2), Кашин (0) — с. п., Джаксен (25), Винник (8), Смыгин (6), Нестеров (3), Чикарев, Чиликин.

Следующий матч БК "Самара" проведет 27 февраля в Ревде, это будет первый поединок финала Кубка России.