В Самарской области прошли торжества в память защитников Отечества

В воскресенье, 23 февраля, в городах и районах губернии прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. В этот день тысячи жителей пришли на площадь Славы, чтобы возложить цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине.

В акции приняли участие представители областных властей, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, лидеры конфессий и национально-культурных центров, политических партий, а также воспитанники патриотических клубов, поисковых и юнармейских отрядов.

Первый венок к горельефу возложили от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Памяти павших воинов поклонились первый вице-губернатор — председатель областного правительства Виктор Кудряшов и вице-губернатор — руководитель областного департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Юрий Рожин. Цветы также возложили ветераны Великой Отечественной войны во главе с Героем Советского Союза, почетным гражданином региона Владимиром Чудайкиным и представители "Союза генералов Самары".

Сегодняшним защитникам Отечества подрастает и достойная смена — это юнармейцы, участники патриотических клубов и военно-исторических объединений, поисковики, студенты и школьники с активной жизненной позицией. Они пришли на площадь Славы, чтобы отдать дань уважения погибшим и пообщаться с живыми героями — участниками Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, кадровыми военными, которые всегда рады делиться опытом с молодежью.

Многие из ребят приняли участие в областной акции "Перекличка Постов № 1 — "Этих дней не смолкнет слава". В Самаре почетный караул у Вечного огня и памятника маршалу Дмитрию Устинову несли строевые группы Постов № 1 из разных городов губернии. На посту стояли лучшие представители военно-патриотических клубов области. Акция также прошла в 20 муниципальных образованиях губернии. Сразу несколько коллективов заступили в караулы у воинских мемориалов.

На площади Славы самарцы и гости города могли поставить подпись за то, чтобы Самаре в числе первых в стране присвоили звание "Город трудовой доблести". Напомним, на днях первые подписи за это важное решение поставили заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, губернатор Дмитрий Азаров и Герой Советского Союза Владимир Чудайкин.