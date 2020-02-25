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Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" обыграла "Ставрополье" - 39:31

СТАВРОПОЛЬЕ. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В своем 20-м матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Ставрополе "Лада" обыграла "Ставрополье" — 39:31 (18:19).

Из-за травмы не вышла Анна Голубева и из-за болезни Елена Михайличенко  и обе эти потери аукались гостям почти весь первый тайм. Возвращение в защитные порядки экс-травмированной Ольги Щербак проблему не решило. А отсутствие на своей позиции молодого топ-снайпера "Лады" резко снизило огневую мощь гостей.

По крайней мере, до тех пор, пока Вероника Никитина приноравливалась к роли основного и незаменимого левого полусреднего, на что почти полтайма у нее ушло. У хозяек же паркета робости перед авторитетными соперницами не наблюдалось вовсе. А Галина Никифорова с первых минут принялась азартно бомбить по воротам вице-чемпионок как из гаубицы, уже к перерыву настреляв восемь голов. На 12-й минуте она довела отрыв до отметки в четыре мяча. И почти до заключительной трети тайма "Ставрополье" с бешеным усердием хранило этот сказочный для себя перевес.

Еще одной загвоздкой для "Лады" в День защитника Отечества стала игра вратарей. До антракта ее стражи, сменяя друг друга, в сумме лишь пять раз отвели угрозу от своих владений. Зато ровно столько же мячей в противоположную сетку успела отгрузить поймавшая кураж Никитина.

Ее филигранный "выстрел" в дальнюю "девятку" стал последним в первом тайме, совпав со звуком сирены на перерыв. А сразу после отдыха Ирина Близнова наконец-то уравняла цифры на табло (19:19). И она же вскоре вывела до предела мобилизовавшихся гостей вперед (21:22). Впервые в матче оказавшись в роли догоняющих, южанки впали в ступор. Местные фанаты глазом моргнуть не успели, как их любимицы, потухнув, откатились на дистанцию в "минус 5". 

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