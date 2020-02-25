Самарская область готовится к весеннему паводку

Во вторник, 25 февраля, состоялось первое в этом году заседание областной межведомственной противопаводковой комиссии, которое провел руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов.

Представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской области, руководители муниципальных образований в режиме видеосвязи обсудили вопросы организации превентивных мероприятий по подготовке к прохождению весеннего половодья и паводков.

С предварительным прогнозом развития ситуации и обзором текущей гидрологической обстановки выступил начальник федерального государственного бюджетного учреждения "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Айдар Мингазов.

Он отметил, что на 20 февраля запасы воды в снеге в бассейнах рек Сок, Кондурча, Самара, Чагра, Чапаевка составили от 99 до 119% от нормы. В бассейнах остальных рек — 68-95% от нормы (год назад — 112-212%). Высота снежного покрова в среднем по области составила 30 см (91% от нормы). В прошлом году — 57 см. Глубина промерзания почвы в среднем по области составила 45 см (годом ранее — 40 см). На реках области сохраняется режим зимней межени, ледостав, неполный ледостав, на Чагре — остаточные забереги. Толщина льда на реках колеблется от 18 до 40 см.

"По предварительному прогнозу, максимальные уровни воды можно ожидать в пределах среднемноголетних значений. Официальный прогноз максимальных уровней весеннего половодья на реках области будет представлен в установленные сроки — в первой декаде марта", — сказал Мингазов.

Что касается водохранилищ, осеннее увлажнение почвы по басссейну Волги составило 71-173% от нормы, по бассейну Камы — 129-165% от нормы, что выше прошлогодних значений. На 20 февраля запасы воды в снежном покрове по всему Волжско-Камскому каскаду составили 83 мм (81% от нормы). В первом квартале суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ожидается в пределах 35-42 км3 (164% от нормы). В прошлом году — 24,9 км³ (106% от нормы).

По состоянию на 25 февраля свободный объем Куйбышевского водохранилища — 3,2 км³ (в прошлом году — 18,5 км3). Уровень воды у Тольятти — 52,46 м, что выше значений прошлого года на 2,9 м. Наблюдается ледостав, толщина льда составляет 37 см. Уровень воды в районе грузового порта у Самары — 29,21 м что выше значений прошлого года на 69 см. Ледостав, трещины в ледяном покрове, толщина льда — 42 см.

Айдар Мингазов отметил, что прогнозы максимальных уровней воды на Самарском водохранилище будут составлены в апреле после утверждения графиков сброса воды.

Заместитель руководителя Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Руслан Гельманов доложил членам комиссии, что был проведен предпаводковый осмотр гидротехнических сооружений Жигулевской ГЭС, в ходе которого опасных дефектов, ограничивающих пропуск паводковых вод, выявлено не было. Несанкционированных застроек в охранной зоне ГТС в нижнем бьефе также не обнаружено.

"Неудовлетворительные гидротехнические сооружения на территории Самарской области отсутствуют", — подчеркнул Руслан Гельманов. В паводковый период управлением запланировано две проверки ГТС в плановом порядке.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в целях подготовки к паводковому периоду с 26 по 27 февраля запланировано проведение командно-штабной тренировки, в ходе которой будет отработано взаимодействие областной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и органов местного самоуправления. Для проведения противопаводковых мероприятий на территории области спланирована группировка сил и средств функциональных и территориальных подсистем РСЧС Самарской области в количестве более 9 тысяч человек, более 2 тысяч единиц техники, 144 единицы плавсредств, а также 5 воздушных судов.

Юрий Иванов отметил, что правительство региона вопросы подготовки к прохождению паводка держит на постоянном контроле, и подчеркнул необходимость четкого и своевременного выполнения мероприятий плана мероприятий по подготовке к прохождению весеннего половодья и паводков в 2020 году.