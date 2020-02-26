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Сергей Быстревский покидает пост замминистра юстиции

МОСКВА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Сергея Быстревского, ранее возглавлявшего региональное управление ведомства в Самарской области. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отставке Быстревского предшествовала смена министра юстиции. 21 января на этот пост был назначен Константин Чуйченко, севший в кресло, которое с 2008 г. занимал Александр Коновалов.

Напомним, в Самарской области Сергей Быстревский отработал 24 года. С 1993 по 2005 гг. он трудился в администрации Ленинского района Самары. С 1998 по 2005 гг. замещал различные должности в государственном учреждении юстиции "Самарская областная регистрационная палата" (в 2005 г. организация ликвидирована) и Управлении Федеральной регистрационной службы по Самарской области (с 2008 г. — Управление Росреестра по Самарской области). С 2008 по 2017 гг. исполнял обязанности начальника, а затем возглавил Управление Министерства юстиции РФ по Самарской области.

После этого чиновник работал в Нижегородской области. Замминистра юстиции РФ был назначен в апреле 2019 года.

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