В Самаре состоялось торжественное открытие мемориальных досок, установленных в честь Героев Советского Союза.
Мемориальные доски с именами командира гвардейской воздушно-десантной дивизии, генерала-майора Ивана Никитича Конева, летчика-испытателя 1-го класса, полковника Константина Константиновича Рыкова, командира отделения гвардейского стрелкового полка Виктора Павловича Синельникова установлены на фасадах городских зданий.
Проект по увековечиванию памяти самарцев-героев реализуется по инициативе Администрации городского округа, Самарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов при поддержке АО "Транснефть - Приволга".
Мероприятие прошло на территории г.о. Самара в рамках реализации патриотического проекта "Памяти Героев", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На торжественной церемонии присутствовали первый заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко, представители общественности и юнармейцы.
В рамках благотворительной деятельности АО "Транснефть - Приволга" профинансировало проектирование и изготовление 30 мемориальных досок в честь куйбышевцев — Героев Советского Союза.
АО "Транснефть - Приволга" реализует программу мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках благотворительной деятельности предприятие направило денежные средства на реконструкцию 34 братских могил, мемориалов и памятников землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в Самарской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях.
Работники акционерного общества и члены их семей принимают участие в волонтерских акциях. В рамках акции "Диалог поколений" состоялись встречи с ветеранами войны и тружениками тыла, обследованы условия жизни ветеранов предприятия, определены первоочередные потребности пожилых людей. Накануне Дня защитника Отечества в гостях у ветеранов побывали молодые специалисты предприятия и вручили подарки.
В структурных подразделениях компании объявлен конкурс детских рисунков, посвященный юбилею Великой Победы. Все спортивные и массовые мероприятия в АО "Транснефть - Приволга" в текущем году проводятся под знаком Юбилея Победы.