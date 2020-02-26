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Общество

При поддержке АО "Транснефть - Приволга" в Самаре установлены мемориальные доски в рамках проекта "Памяти Героев"

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре состоялось торжественное открытие мемориальных досок, установленных в честь Героев Советского Союза.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Мемориальные доски с именами командира гвардейской воздушно-десантной дивизии, генерала-майора Ивана Никитича Конева, летчика-испытателя 1-го класса, полковника Константина Константиновича Рыкова, командира отделения гвардейского стрелкового полка Виктора Павловича Синельникова установлены на фасадах городских зданий.

Проект по увековечиванию памяти самарцев-героев реализуется по инициативе Администрации городского округа, Самарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов при поддержке АО "Транснефть - Приволга".

Мероприятие прошло на территории г.о. Самара в рамках реализации патриотического проекта "Памяти Героев", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На торжественной церемонии присутствовали первый заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко, представители общественности и юнармейцы.

В рамках благотворительной деятельности АО "Транснефть - Приволга" профинансировало проектирование и изготовление 30 мемориальных досок в честь куйбышевцев — Героев Советского Союза.

АО "Транснефть - Приволга" реализует программу мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках благотворительной деятельности предприятие направило денежные средства на реконструкцию 34 братских могил, мемориалов и памятников землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в Самарской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях.

Работники акционерного общества и члены их семей принимают участие в волонтерских акциях. В рамках акции "Диалог поколений" состоялись встречи с ветеранами войны и тружениками тыла, обследованы условия жизни ветеранов предприятия, определены первоочередные потребности пожилых людей. Накануне Дня защитника Отечества в гостях у ветеранов побывали молодые специалисты предприятия и вручили подарки.

В структурных подразделениях компании объявлен конкурс детских рисунков, посвященный юбилею Великой Победы. Все спортивные и массовые мероприятия в АО "Транснефть - Приволга" в текущем году проводятся под знаком Юбилея Победы.

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