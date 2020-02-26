В Самаре состоялось торжественное открытие мемориальных досок, установленных в честь Героев Советского Союза.

Мемориальные доски с именами командира гвардейской воздушно-десантной дивизии, генерала-майора Ивана Никитича Конева, летчика-испытателя 1-го класса, полковника Константина Константиновича Рыкова, командира отделения гвардейского стрелкового полка Виктора Павловича Синельникова установлены на фасадах городских зданий.

Проект по увековечиванию памяти самарцев-героев реализуется по инициативе Администрации городского округа, Самарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов при поддержке АО "Транснефть - Приволга".

Мероприятие прошло на территории г.о. Самара в рамках реализации патриотического проекта "Памяти Героев", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На торжественной церемонии присутствовали первый заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко, представители общественности и юнармейцы.

В рамках благотворительной деятельности АО "Транснефть - Приволга" профинансировало проектирование и изготовление 30 мемориальных досок в честь куйбышевцев — Героев Советского Союза.