16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области хотят запретить продажу детям "фруктов в никотине" В самарской школе проверяется сообщение о заражении учеников туберкулезом В Хворостянском районе алиментщица пряталась от приставов в ванной Для расчистки пути до Рождествено по Волге пройдет ледокол Стала известна программа празднования Масленицы в Самаре

Общество

В Самарской области хотят запретить продажу детям "фруктов в никотине"

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области рассматривается возможность принятия закона о запрете продажи детям так называемых "фруктов в никотине", пишет ria.ru со ссылкой на председатель парламента региона Геннадий Котельников.

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" анонимный пользователь разместил фотографии баночек, подписав, что это "фрукты в никотине", которые жуют дети. В комментариях к посту жители Самарской области сообщают, что яблоки вымачивают в специальном никотиновом растворе, действуют они как снюс, но продают "фрукты в никотине" без какой-либо возрастной маркировки.

"Я в курсе этой проблемы… "Фрукты в никотине", к сожалению, под принятый нами закон не попадают. Там другая терминология, все по-другому. Но мы на это тоже очень быстро отреагируем, я уже дал поручения, наши юристы уже работают. Возможно, к принятому нами закону будет какая-то поправка", — сказал Котельников.

По его словам, депутаты губернской думы единогласно выступают против продажи никотиносодержащей продукции детям. 

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1