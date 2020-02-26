В Самарской области хотят запретить продажу детям "фруктов в никотине"

В Самарской области рассматривается возможность принятия закона о запрете продажи детям так называемых "фруктов в никотине", пишет ria.ru со ссылкой на председатель парламента региона Геннадий Котельников.

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" анонимный пользователь разместил фотографии баночек, подписав, что это "фрукты в никотине", которые жуют дети. В комментариях к посту жители Самарской области сообщают, что яблоки вымачивают в специальном никотиновом растворе, действуют они как снюс, но продают "фрукты в никотине" без какой-либо возрастной маркировки.

"Я в курсе этой проблемы… "Фрукты в никотине", к сожалению, под принятый нами закон не попадают. Там другая терминология, все по-другому. Но мы на это тоже очень быстро отреагируем, я уже дал поручения, наши юристы уже работают. Возможно, к принятому нами закону будет какая-то поправка", — сказал Котельников.

По его словам, депутаты губернской думы единогласно выступают против продажи никотиносодержащей продукции детям.