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Общество

В Самаре пройдет IX историко-архивный форум "Память о прошлом−2020"

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 8 апреля по 6 мая в Самаре будет проходить IX историко-архивный форум "Память о прошлом−2020". Он посвящен Году памяти и славы и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Учредителями форума выступают Федеральное архивное агентство, правительство Самарской области, Самарская губернская дума, Совет ректоров вузов Самарской области, Самарское областное отделение Российского общества историков-архивистов.

Основные мероприятия форума:

  • 8–10 апреля — "Роль исторического краеведения в воспитании патриотизма у школьников". Учительская конференция
  • 14 апреля — "Память о прошлом". XIII открытые историко-архивные юношеские чтения
  • 21 апреля — "История подвига в документах. 75 лет Победе!" Открытие историко-документальной выставки
  • 23 апреля — "Проблемы изучения военной истории". IV Всероссийская научная конференция
  • 24 апреля — "Великая Победа! История и современность". Научно-практическая конференция
  • 27 апреля — "История моей семьи в истории моей страны. Великая Отечественная война". Студенческий круглый стол
  • 6 мая — "Читаем детям о войне". Международная акция

В работе форума примут участие российские и зарубежные ученые, историки, архивисты, преподаватели вузов, работники библиотек и музеев, студенты и учащиеся средних специальных учебных заведений, представители органов государственной и исполнительной власти и общественных организаций.

Более подробная информация о ходе подготовки и проведении форума будет размещаться на сайте Российского госархива (РГА) в Самаре http://rga-samara.ru.

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