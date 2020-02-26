В Самаре пройдет IX историко-архивный форум "Память о прошлом−2020"

С 8 апреля по 6 мая в Самаре будет проходить IX историко-архивный форум "Память о прошлом−2020". Он посвящен Году памяти и славы и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Учредителями форума выступают Федеральное архивное агентство, правительство Самарской области, Самарская губернская дума, Совет ректоров вузов Самарской области, Самарское областное отделение Российского общества историков-архивистов.

Основные мероприятия форума:

8–10 апреля — "Роль исторического краеведения в воспитании патриотизма у школьников". Учительская конференция

14 апреля — "Память о прошлом". XIII открытые историко-архивные юношеские чтения

21 апреля — "История подвига в документах. 75 лет Победе!" Открытие историко-документальной выставки

23 апреля — "Проблемы изучения военной истории". IV Всероссийская научная конференция

24 апреля — "Великая Победа! История и современность". Научно-практическая конференция

27 апреля — "История моей семьи в истории моей страны. Великая Отечественная война". Студенческий круглый стол

6 мая — "Читаем детям о войне". Международная акция

В работе форума примут участие российские и зарубежные ученые, историки, архивисты, преподаватели вузов, работники библиотек и музеев, студенты и учащиеся средних специальных учебных заведений, представители органов государственной и исполнительной власти и общественных организаций.

Более подробная информация о ходе подготовки и проведении форума будет размещаться на сайте Российского госархива (РГА) в Самаре http://rga-samara.ru.