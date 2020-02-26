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ВТБ ускорил в три раза оформление кредитов

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ запускает в мобильном и интернет-банке "умную анкету", которая позволит клиентам при оформлении кредита наличными заполнять втрое меньше полей — все уже имеющиеся у банка данные подгрузятся автоматически. Посещать офис не требуется — решение по заявке и выдача средств осуществляются онлайн. На первом этапе сервис доступен для пользователей операционной системы iOS.

В рамках заполнения "умной анкеты" клиенту необходимо будет указать только сумму, срок и цель кредита, после чего дать согласие на обработку данных и дождаться SMS с окончательным решением банка. При наличии предложения, доступного для получения онлайн, не требуется посещения офиса даже для получения средств — оформление кредита подтверждается одноразовым SMS-паролем, после чего денежные средства в течение пяти минут перечисляются на счет клиента.

Оформить кредит наличными в ВТБ-Онлайн можно на сумму до 5 млн рублей и сроком до пяти лет, положительное решение действует 60 дней. Процентная ставка по кредиту соответствует стандартному предложению банка. Кроме того, она рассчитывается индивидуально и зависит от суммы кредита и факта получения заработной платы на карту ВТБ. Для владельцев "Мультикарты" предусмотрена возможность ее снижения в размере до 3 п.п. при подключении опции "Заемщик".

В настоящее время сервис доступен клиентам с мобильными устройствами на операционной системе iOS. Во втором квартале 2020 года функционал будет реализован на платформе Аndroid, а также в web-версии ВТБ-Онлайн.

"Наша "умная анкета" обеспечит клиентов не только простым и удобным способом получения средств, но и позволит исключить ошибки при оформлении заявок. Раньше заемщик тратил время на полное заполнение всех полей, ждал предварительного решения и шел в офис за деньгами. Сегодня ему достаточно определиться с суммой и сразу получить ее на карту. Потенциальная аудитория проекта охватывает всех пользователей нашего мобильного приложения — сегодня это свыше 6 млн человек. При этом нашей стратегической задачей является перевод 100% продуктов для физических лиц в онлайн-каналы", — отметил Евгений Благинин, руководитель управления кредитных продуктов ВТБ.

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