Региональный минздрав подтвердил факт заболевания четырех школьников туберкулезом

В среду, 26 февраля, на экстренном заседании представителей минздрава Самарской области и руководства школы №36 была подтверждена информация о заболевании четырех детей туберкулезом, пишет samara.kp.ru.

"Три случая в 2019 г., один в феврале 2020. Сейчас все под контролем", - отметила главный внештатный специалист министерства здравоохранения региона по детской фтизиатрии Лада Барышникова.

По данным руководителей учреждения, две тысячи квадратных метров были продезинфицированы. Все заболевшие - ученики второго корпуса, для старшеклассников. Общение с ними сейчас безопасно. В другом корпусе болеющих нет.

Скоро в СОШ будет проведены еще одна дезинфекция. Предположительно - с пятницы по воскресенье. Дети в это время будут учиться дистанционно. Помимо этого в непосредственной близости от школы, но не на ее территории, в пятницу, 28 февраля, появится машина, где каждый желающий сможет пройти флюорографию.

По информации руководства школы, учитель физкультуры, которого в соцсетях называют источником заражения, не работает в школе с 2018 года.

Сейчас ситуация находится на контроле СУ СК РФ по Самарской области.