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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть-Приволга" завершило подключение участка нефтепровода Куйбышев - Тихорецк в рамках реконструкции

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть-Приволга" завершило работы по технологическому подключению построенного участка к реконструируемому магистральному нефтепроводу (МН) Куйбышев - Тихорецк в Саратовской области.

Строительные работы на участке магистрального нефтепровода протяженностью 13,4 км велись с января 2019 года. Выполнено 27 пересечений с инженерными коммуникациями: кабели связи, высоковольтные линии электропередач, автомобильные дороги, малые водотоки. Перед подключением проведены полный комплекс гидравлических испытаний и внутритрубная диагностика. Подключение построенного участка произведено в период плановой 72-часовой остановки, было задействовано 90 человек и 37 единиц техники.

Реконструкция МН Куйбышев - Тихорецк проводится в рамках программы технического перевооружения АО "Транснефть-Приволга" с целью повышения надежности и экологической безопасности при эксплуатации трубопровода.

Работы выполняются с привлечением технического заказчика - ООО "Транснефть ТСД".

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