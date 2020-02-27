АО "Транснефть-Приволга" завершило работы по технологическому подключению построенного участка к реконструируемому магистральному нефтепроводу (МН) Куйбышев - Тихорецк в Саратовской области.

Строительные работы на участке магистрального нефтепровода протяженностью 13,4 км велись с января 2019 года. Выполнено 27 пересечений с инженерными коммуникациями: кабели связи, высоковольтные линии электропередач, автомобильные дороги, малые водотоки. Перед подключением проведены полный комплекс гидравлических испытаний и внутритрубная диагностика. Подключение построенного участка произведено в период плановой 72-часовой остановки, было задействовано 90 человек и 37 единиц техники.

Реконструкция МН Куйбышев - Тихорецк проводится в рамках программы технического перевооружения АО "Транснефть-Приволга" с целью повышения надежности и экологической безопасности при эксплуатации трубопровода.

Работы выполняются с привлечением технического заказчика - ООО "Транснефть ТСД".