Баскетбольная "Самара" уступила "Темп-СУМЗ-УГМК" - 63:66

В первом матче финала Кубка России "Самара" в Ревде уступает "Темп-СУМЗ-УГМК" — 63:66.

После трех сыгранных минут ревдинцы повели 7:3 — и тут "Самара" рванула вперед. Попал треху Владимир Пичкуров, в проходе был точен Максим Дыбовский — уже через полминуты наша команда была впереди. А рывок 6:0, организованный Виктором Кашиным, Александром Савенковым и Александром Винником, позволил ей сохранить лидерство и к концу стартового периода — 14:11.

А во втором на полную включились самарские снайперы! Один только Антон Глазунов, вернувшийся в состав после травмы, трижды попал издали, поддержал капитана Максим Дыбовский, а треха Владимира Пичкурова с восьми метров на исходе владения заслуживает отдельных аплодисментов. Пять трехочковых за четверть — "заводчане", конечно, пытались как-то остановить этот шквал, но к большому перерыву инициатива была на стороне "Самары", 37:28.

Впрочем, ревдинцам понадобилось чуть больше двух минут, чтобы вернуть матчу интригу — 39:37. Александр Савенков и Игорь Смыгин их чуть притормозили, а затем самарцы вновь создали себе некоторый задел. За две минуты до завершения третьего периода наша команда после попадания Александра Савенкова получила "+8" (52:44).

Но три "сухие" минуты на старте заключительного периода вновь дали хозяевам шанс вернуться в игру — и Андрей Кирдячкин вывел их вперед, 52:53. Очень кстати пришлись 5 очков в течение менее чем полуминуты от Антона Глазунова. Самарцы снова повели и оставались в лидерах до последней минуты. Но сначала Максим Кирьянов трехой сравнял счет (63:63), а за 42 секунды до финальной сирены Федор Ключников так же издали подарил "заводчанам" надежду на благоприятный исход всей дуэли.

63:66 — первое в нынешнем розыгрыше Кубка поражение "Самары", которая тем не менее сохраняет неплохие шансы на итоговую победу.