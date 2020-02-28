В Самаре эвакуировали школу из-за загоревшихся в классе химии реактивов

В пятницу, 28 февраля, в 09:16 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о пожаре в здании школы №3 на ул. Фадеева в Самаре, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

На место происшествия по повышенному рангу вызова - Пожар №2 - были направлены 70 огнеборцев и 23 единицы техники. По прибытии установлено, что в лаборантской комнате произошло загорание химических реактивов на площади 0,5 кв. метров. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных.

Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности было эвакуировано 974 человека, из них 900 детей и 74 члена педагогического состава.