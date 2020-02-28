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Здравоохранение Общество

Сотрудникам самарской скорой помощи сохранят трудовые договора и увеличат зарплату

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 февраля, Самарская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ и ООО "РТ-Скорая помощь" подписали соглашение о намерениях.

Информация об этом была опубликована сегодня в Твиттере Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения @ProfZdrav63.

Соглашение закрепляет обязательства сторон по сотрудничеству в вопросах сохранения действующих условий трудовых отношений для работников Самарской станции скорой медицинской помощи, сохранении всех льгот и увеличении оклада.  

Напомним, ООО "РТ-Скорая помощь" — организация, которая по результатам аутсорсинга будет поставлять транспортные услуги ГБУЗ СО "Самарская станция скорой медицинской помощи". Компания стала единственным участником  и победителем конкурса, цена контракта установлена в размере 937,94 млн рублей.

Компания должна будет оказывать услуги с 1 мая текущего года по 30 апреля 2023 года. В обязанности подрядчика будет входить обеспечение бригад скорой помощи автомобилями (с водителями) в количестве 61 единицы, оснащенными всем необходимым для работы медиков. Кроме того, в обязанности компании войдет содержание этих автомобилей.

 


 

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