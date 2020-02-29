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Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" переиграла "Оденсе" - 31:28

ТОЛЬЯТТИ. 29 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первом матче четверть финала Кубка ЕГФ в Тольятти "Лада" обыграла клуб "Оденсе" из одноименного датского города — 31:28 (15:14).

"Лада" (Тольятти, Россия) — "Оденсе" (Оденсе, Дания) — 31:28 (15:14). Тольятти. УСК "Олимп". Семиметровые: 3/1-2/2. Штраф: 6-6 мин. Судьи: Нэстасе, Станку (Румыния).

"Лада": Лагина; Фомина — 5, Близнова — 5, Какмоля, Михайличенко — 5/1, Шамановская — 8, Никитина — 1, Решетникова — 3, Голубева (2 мин.), Щербак, Кирдяшева — 2, Амельченко (4 мин.), Новосёлова — 2.

"Оденсе": Райнхарт; Бекхой — 1, Хагман — 1, Корт — 6, Баккерюд — 7 (2 мин.), Ларсен (2 мин.), Хэль — 2, Оффендаль — 5/2, Йоргенсен — 2 (2 мин.), Хёйлунд — 2, Хайндаль- 2.

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