Волейбольная "Нова" уступила "Белогорью" - 0:3

В матче 20-го тура Суперлиги Париматч ВК "Нова" проиграл "Белогорью".

Матч в Белгороде прошел с заметным преимуществом хозяев.

После двух атак Тетюхина и эйса Лубурича "Белогорье" уже на старте ушло в отрыв — 4:1. Хозяева держали прием, отлично защищались и подавали, а у нападении были просто неудержимы. 8:3 — и тренерскому штабу "Новы" пришлось брать первый перерыв в матче. "Белогорье" только прибавляло, и разрыв рос на глазах — 14:5 ко второму тайм-ауту гостей. У "Новы" регулярно приносил очки лишь диагональный Васильев, доигровщикам Шенкелю и Титичу "Белогорье" не давало разгуляться на сетке.

Та же картина была и во второй партии. И хотя белгородцы были уже не так эффективны на подаче и в атаке, возросло количество ошибок у хозяев, но на ходе сета это никак не сказалось, потому что своих ошибок было предостаточно и у гостей, у которых не ладилась подача. За счет хорошего приема "Белогорье" могло играть разнообразнее, чаще соперника играло первым темпом, разыгрались Лубурич и Сёмышев. 8:4, 10:5 после эйса Багрея, 13:6 после атаки Рохина. "Белогорье" без проблем взяло еще один сет.

Третья партия должна была пройти под копирку предыдущих: Багрей блоком на Шенкеле сделал счет 8:4, Рохин поочередно "зачехлил" Каюмова и Титича — 13:7. Но тут немного расслабились "львы" и включилась "Нова", у которой заработал блок. Стоило гостям пару раз не дать забить Тетюхину и прихватить Лубурича, как от 6-очкового отрыва осталось минимальное преимущество — 14:13. Два мяча сербского диагонального "Белогорья" отодвинули "Нову" — 16:13, но лишь на время. Новокуйбышевцы не собирались сдаваться, а у "львов" в это время появились большие проблемы с реализацией атак, и если бы не блок, который им принес 9 очков в сете, кто знает, как бы завершилась третья партия. Но главные мячи на финише Лубурич и Тетюхин забили.