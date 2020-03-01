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Преступления Происшествия

У жителя Ульяновской области в Жигулевске открыто похитили телефон

ЖИГУЛЕВСК. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Жигулевска поступило сообщение о том, что на одной из улиц города у 25-летнего жителя Ульяновской области неизвестный похитил мобильный телефон.

Пострадавший пояснил полицейским, что на улице к нему подошел неизвестный и попросил телефон для свершения звонка. Когда потерпевший передал ему средство связи, то злоумышленник присвоил его себе. Пострадавший вместе со своим приятелем попытались преследовать злоумышленника. Заявитель, воспользовавшись телефоном своего знакомого, сообщил стражам порядка приметы обидчика и указал направление, куда тот проследовал.

Подозреваемого задержали по горячим следам и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По информации оперативников, задержанный — 28-летний местный житель. Похищенное средство связи уже возвращено законному владельцу.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 "Грабеж" Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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