В Самарской области 22 апреля пройдет голосование по поправкам в Конституцию

Президент Российской Федерации Владимир Путин положительно отреагировал на идею проведения Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в среду, 22 апреля. Этот день для всех граждан станет нерабочим.

Незапланированный ранее выходной день будет оплачен — жители нашей страны смогут принять участие в голосовании.

Изменение требований к кандидатам в президенты России

Будущий глава государства должен прожить на территории страны не менее 25 лет и не иметь другого гражданства. Сейчас в требованиях прописаны лишь возраст (не менее 35 лет) и нахождение в России более 10 лет.

Запрет для политиков на иностранное гражданство и вид на жительство

Нововведение хотят распространить на глав регионов и депутатов Госдумы, министров, судей и ряд других должностных лиц. Данное ограничение на территории России действует и сейчас, но оно не прописано в Конституции.

Изменение статуса Госсовета

Роль глав регионов, согласно поправкам в Конституцию, повысится. Губернаторы смогут принимать участие в принятии значимых изменений на федеральном уровне.

Изменение роли парламента

Россиянам предлагают проголосовать за то, чтобы кандидат на пост премьера прошел утверждение Госдумой, а глава государства не имел возможности отклонить утверждённого кандидата. Также Госдума сможет принимать участие в формировании Правительства. В то же время Президент будет иметь право на отстранение от работы руководителей министерств или главы Правительства за утрату доверия или невыполнение должностных обязательств.

Изменения в правилах назначения руководителей силовых ведомств и прокуроров субъектов РФ

Поправка в Конституцию подразумевает, что президент может назначить руководителей только после консультации с Советом Федерации.

Социальные гарантии

Россияне смогут проголосовать за закрепление в Конституции факта, что минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного минимума, а также индексацию пенсионных выплат и достойного пенсионного обеспечения. В настоящее время Конституция не регулирует индексацию пенсий.

Повышение роли Конституционного суда

Он сможет по запросу главы государства осуществлять проверки законопроектов на конституционность.

Наделение Совета Федерации полномочиями освобождать от должности судей Конституционного и Верховного судов

Cудьи по закону могут потерять работу по инициативе главы государства при совершении проступков, порочащих честь и достоинство страны.

Закрепление принципов единой системы власти в России

Поправка в Конституцию предлагает ограничение "не более двух президентских сроков подряд" поменять на "не более двух президентских сроков". Это исключит возможность нахождения Президента на посту свыше 12 лет.

Также инициативной группой предлагаются следующие изменения: защитить суверенитет страны; усилить роль русского языка; внести упоминание молодежной политики; закрепить роль науки;

закрепить индексацию зарплат; закрепить поддержку семьи.

Думский комитет по госстроительству одобрил поправку, которая в случае принятия позволит размещать федеральные органы власти вне Москвы.