Антон и Кирилл Бородачевы завоевали золото первенства Европы по фехтованию

Самарские рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы в составе сборной России завоевали золотые награды первенства Европы по фехтованию среди юниоров, сообщает региональное министерство спорта.

Соревнования прошли в Хорватии. Золото самарцы взяли в командном турнире. В личном первенстве Кирилл завоевал золото, Антон — серебро.

"Мужская юниорская сборная России по рапире шестой раз подряд завоевала золото первенства Европы, также становясь сильнейшей в предыдущие годы. Кирилл Бородачев в составе российской команды стал победителем в четвертый раз, а Антон Бородачев — в третий", — отмечают в ведомстве.