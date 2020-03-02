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Олимпийские Спорт

Антон и Кирилл Бородачевы завоевали золото первенства Европы по фехтованию

ЗАГРЕБ. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы в составе сборной России завоевали золотые награды первенства Европы по фехтованию среди юниоров, сообщает региональное министерство спорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Соревнования прошли в Хорватии. Золото самарцы взяли в командном турнире. В личном первенстве Кирилл завоевал золото,  Антон — серебро.

"Мужская юниорская сборная России по рапире шестой раз подряд завоевала золото первенства Европы, также становясь сильнейшей в предыдущие годы. Кирилл Бородачев в составе российской команды стал победителем в четвертый раз, а Антон Бородачев — в третий", — отмечают в ведомстве.

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