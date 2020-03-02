Мечты о современной социально-культурной инфраструктуре в Октябрьске становятся реальностью

Чего хочет житель малого города? Чтобы в доме был достаток, а за его порогом комфорт, порядок, возможности для досуга и развития. Октябрьцы — не исключение. О том, как изменилась жизнь горожан благодаря реализации национальных проектов, рассказала глава Октябрьска Александра Гожая.

Путевка в жизнь

Октябрьск — город особенный: его районы раскинулись вдоль Волги почти на 30 км. В каждом из них свои запросы. Но есть и нечто общее: активная жизненная позиция и желание объединиться на благо малой Родины. Такая возможность появилась у горожан в 2019 году, когда город активно включился в реализацию национальных проектов.

"У нас всегда был довольно скромный бюджет. Это создавало препятствия для участия в государственных программах, где доля софинансирования составляет 10-15%, — говорит Александра Гожая. — В рамках нацпроектов мы смогли привлечь на развитие инфраструктуры сотни миллионов рублей. Для маленьких территорий это настоящая путевка в жизнь".

Ключ к хорошему самочувствию горожан — благоприятная экологическая обстановка. И здесь большим подспорьем стал нацпроект "Экология". Очистные сооружения в центральном районе, являлись много лет долгостроем, но скоро их планируется запустить. Октябрьск активно включился в реализацию нацпроекта "Культура". На сегодняшний день это единственный город области, где создано сразу две библиотеки нового поколения — диалоговый центр семейного чтения "БиблДом" им. И. А. Крылова и детская библиотека им. А. С. Макаренко. "Проект оказался очень востребованным. В день к нам приходит до 70 человек", — рассказала сотрудник библиотеки им. Крылова Анжелика Кульпанова.

Жить с комфортом

Большие успехи город делает в рамках проекта "Жилье и городская среда". Уже отремонтирован Центральный парк, благоустроены скверы на ул. Мира и Вологина, ведутся работы по благоустройству центрального пляжа. Он стал призером всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Уже организована прогулочная зона, смонтирована спортивная площадка и большой детский городок. В текущем году завершатся работы по установке малых архитектурных форм и оборудованию спасательной станции.

Для успешного будущего

Чтобы решить кадровую проблему в здравоохранении, город запустил программу по поддержке медицинских кадров, в которой предусмотрено и предоставление медикам служебного жилья. В прошлом году штат Октябрьской ЦГБ пополнился 12 врачами. Обновляется и материальная база учреждения. В 2020 году в рамках программы "Бережливое производство" планируется проведение ремонта детского отделения поликлиники, которое будет полностью соответствовать самым современным требованиям.

При поддержке правительства Самарской области проводятся капитальные ремонты школ. Для улучшения качества образовательного процесса в рамках нацпроекта "Образование" открываются обновленные кабинеты технологии и центры образования "Точка роста".

Конструктивный диалог

Впереди у города много работы. В 2020 году планируется благоустроить центральную площадь города, где проводятся все культурно-массовые мероприятия и которая является излюбленным местом горожан. Кроме того, город подал заявки на участие в федеральном проекте "Чистая вода" для модернизации двух насосно-фильтровальных станций. "Безусловно, проблемы остаются. Отсыпка дорог частного сектора, модернизация сетей водоснабжения, газификация частного сектора, но в целом облик города положительно меняется", — отметила Александра Гожая.

В начале года Александра Викторовна проводит традиционные встречи с населением во всех микрорайонах города. Жители отмечают и поддерживают все позитивные изменения и все больше горожан совместно с властью активно участвуют в процессе преобразований.

Александра Гожая, глава Октябрьска:

— Октябрьск образовался на базе нескольких поселков, и одна из наших задач — выстроить единую инфраструктуру с хорошими дорогами, приятными общественными пространствами, уютными дворами — неотъемлемой частью социального благополучия. И создавать его нам помогают национальные проекты, инициированные главой государства Владимиром Путиным.

Рубик Амроян, депутат Самарской губернской думы:

— Президент поставил четкую задачу — контролировать реализацию национальных проектов на всех уровнях власти. Я регулярно бываю в Октябрьске и вижу, что каждый бюджетный рубль используется по назначению. Перемены налицо. Видно, что у города появился хозяин, который заботится о чистоте улиц, благоустройстве скверов и площадей, хорошем самочувствии граждан.