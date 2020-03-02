В Самаре будут судить обвиняемого в серии разбойных нападений с ножом

В Самаре закончено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в серии разбойных нападений на торговые организации и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 2 ст. 162, ч.2 ст. 162, ч.3 ст. 162, ч.4 ст. 150 УК РФ) об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района.

По данным надзорного ведомства, следствием установлено, что ныне обвиняемый совершил разбойные нападения с ножом 5, 18 и 20 сентября прошлого года. Так, в магазине "Продукты", расположенном в доме № 57 "а" по ул. Александра Матросова, он незаконно завладел имуществом на суму около девяти тыс. руб., в магазине "Пивная № 1" в доме № 59 литер М по ул. Юный Пионеров его добычей стало имущество почти на 25 тыс. руб. и в салоне связи "Мегафон" на ул. 22-го Партсъезда, 4 он забрал имущество почти на 300 тыс. рублей. В последнее преступление он незаконно вовлек 10-летнюю дочь своей сожительницы.

В прокуратуре Промышленного района уточнили, что сейчас расследование закончено и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.