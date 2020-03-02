16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Глава Кошкинского района Виктор Титов рассказал об итогах 2019 года и планах на будущее Всероссийский сельский Сабантуй в Камышле ускорил работу по всем направлениям Мечты о современной социально-культурной инфраструктуре в Октябрьске становятся реальностью Стартовал процесс включения "Кошелев-парка" в состав Самары Нефтегорск победил в конкурсе на лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах

Муниципалитеты Власть и политика

Всероссийский сельский Сабантуй в Камышле ускорил работу по всем направлениям

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По мнению главы Камышлинского района Рафаэля Багаутдинова, именно Х Всероссийский сельский Сабантуй, который Камышла приняла в июне прошлого года, ускорил работу по всем направлениям.

Фото: Артур Абдрахимов

Масштабный и яркий национальный праздник, который посетило более 20 тысяч человек из 24 субъектов федерации, потребовал тщательной подготовки, начиная от ремонта автомобильных дорог, благоустройства общественных территорий и дворов, заканчивая установкой пестрых шатров на фестивальной поляне. Новый вид приобрели родник Кара-Теп, площадь перед Домом культуры, парк Победы, муниципальное общежитие, два отделения Почты России в селах Старое Ермаково и Старое Усманово. Все эти значимые для муниципалитета объекты еще долгие годы будут служить жителям района. Администрация района после капитального ремонта переехала в новое здание.

Муниципалитет с удвоенной энергией занимался реализацией национальных проектов, направленных на создание комфортной инфраструктуры и благоприятной среды — надо было успеть к приему гостей. Конкретные результаты этой работы не замедлили сказаться. О том, как изменилась жизнь в Камышле, можно судить по местным модницам, которые теперь в туфельках могут пройти по тротуарам к любому дому.

В этом году работа по благоустройству поселений будет продолжена. Планируется привести в порядок территорию перед школой в селе Старое Ермаково, сделать тротуар и асфальтированную площадку. Вторая значимая общественная территория — это благоустройство парка "Молодежный" в селе Новое Усманово, где будут установлены детская площадка и площадка для воркаута. Получит дальнейшее развитие и губернаторский проект "СОдействие". В прошлом году по этому проекту были построены две детские площадки в селах Русский и Татарский Байтуган, приведены в порядок парк в селе Старое Усманово и памятник участникам Великой Отечественной войны в селе Старая Балыкла. В этом году граждане выразили желание благоустроить площадь перед сельским Домом культуры в селе Балыкла, и эту инициативу поддержал регион.

Поэтапно реализуется в районе проект по сбору твердых коммунальных отходов. На сегодня организован вывоз мусора с 68 контейнерных площадок. И эта работа в текущем году получит продолжение.

Основа экономического благополучия района — агропромышленный комплекс. В последние годы он приобрел гораздо большую устойчивость благодаря применению современных технологий. Достаточно сказать, что по урожайности район поднялся на 5 место в областном рейтинге, а по темпам роста валового сбора зерна уверенно входит в тройку лучших районов области. И это во многом результат работы с элитными семенами и удобрениями. Ежегодно ведется обновление машинно-тракторного парка и сельхозтехники. В хозяйствах растет поголовье крупного рогатого скота. И эта работа поддерживается государством. В прошлом году хозяйства получили почти 38 млн рублей.

Когда дела идут в гору, есть возможность заниматься развитием социальной инфраструктуры. Камышлинцы известны своей любовью к спорту. В прошлом году построена долгожданная универсальная спортивная площадка в селе Новое Ермаково. Теперь их в районе 11. Конноспортивные соревнования на кубок Камышлинского района получили статус областных. Третий год подряд принимает областные соревнования лыжная биатлонная трасса "Беркут" — единственная в регионе.

Гид потребителя

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5