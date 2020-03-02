Всероссийский сельский Сабантуй в Камышле ускорил работу по всем направлениям

По мнению главы Камышлинского района Рафаэля Багаутдинова, именно Х Всероссийский сельский Сабантуй, который Камышла приняла в июне прошлого года, ускорил работу по всем направлениям.

Масштабный и яркий национальный праздник, который посетило более 20 тысяч человек из 24 субъектов федерации, потребовал тщательной подготовки, начиная от ремонта автомобильных дорог, благоустройства общественных территорий и дворов, заканчивая установкой пестрых шатров на фестивальной поляне. Новый вид приобрели родник Кара-Теп, площадь перед Домом культуры, парк Победы, муниципальное общежитие, два отделения Почты России в селах Старое Ермаково и Старое Усманово. Все эти значимые для муниципалитета объекты еще долгие годы будут служить жителям района. Администрация района после капитального ремонта переехала в новое здание.

Муниципалитет с удвоенной энергией занимался реализацией национальных проектов, направленных на создание комфортной инфраструктуры и благоприятной среды — надо было успеть к приему гостей. Конкретные результаты этой работы не замедлили сказаться. О том, как изменилась жизнь в Камышле, можно судить по местным модницам, которые теперь в туфельках могут пройти по тротуарам к любому дому.

В этом году работа по благоустройству поселений будет продолжена. Планируется привести в порядок территорию перед школой в селе Старое Ермаково, сделать тротуар и асфальтированную площадку. Вторая значимая общественная территория — это благоустройство парка "Молодежный" в селе Новое Усманово, где будут установлены детская площадка и площадка для воркаута. Получит дальнейшее развитие и губернаторский проект "СОдействие". В прошлом году по этому проекту были построены две детские площадки в селах Русский и Татарский Байтуган, приведены в порядок парк в селе Старое Усманово и памятник участникам Великой Отечественной войны в селе Старая Балыкла. В этом году граждане выразили желание благоустроить площадь перед сельским Домом культуры в селе Балыкла, и эту инициативу поддержал регион.

Поэтапно реализуется в районе проект по сбору твердых коммунальных отходов. На сегодня организован вывоз мусора с 68 контейнерных площадок. И эта работа в текущем году получит продолжение.

Основа экономического благополучия района — агропромышленный комплекс. В последние годы он приобрел гораздо большую устойчивость благодаря применению современных технологий. Достаточно сказать, что по урожайности район поднялся на 5 место в областном рейтинге, а по темпам роста валового сбора зерна уверенно входит в тройку лучших районов области. И это во многом результат работы с элитными семенами и удобрениями. Ежегодно ведется обновление машинно-тракторного парка и сельхозтехники. В хозяйствах растет поголовье крупного рогатого скота. И эта работа поддерживается государством. В прошлом году хозяйства получили почти 38 млн рублей.

Когда дела идут в гору, есть возможность заниматься развитием социальной инфраструктуры. Камышлинцы известны своей любовью к спорту. В прошлом году построена долгожданная универсальная спортивная площадка в селе Новое Ермаково. Теперь их в районе 11. Конноспортивные соревнования на кубок Камышлинского района получили статус областных. Третий год подряд принимает областные соревнования лыжная биатлонная трасса "Беркут" — единственная в регионе.