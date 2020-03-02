Весной и летом из Курумоча станут чаще летать в Москву

Количество рейсов в Москву из международного аэропорта Курумоч, введенных в весенне-летнее расписание 2020 г., превысило число рейсов в столицу, выполнявшихся в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Сразу ряд авиакомпаний запланировали дополнительные перелеты в столицу.

С 13 июня авиакомпания S7 анонсировала ежедневные рейсы из Домодедово в Самару, время вылета — 05:40. Обратные рейсы запланированы по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам, вылет из Самары — в 09:10. Рейсы будут осуществляться на самолете Airbus A319.

Напомним, что уже с 28 апреля начинает выполнять рейсы авиакомпания Red Wings с частотой четыре рейса в неделю, с последующим увеличением с 1 июня до ежедневного рейса из аэропорта Домодедово в Самару и в обратном направлении.

Весенне-летнее расписание, напомним, начинает действовать с 29 марта 2020 года. Более подробно с расписанием рейса можно ознакомиться на сайте аэропорта http://kuf.aero/, с условиями перевозки — на сайте авиакомпании.