16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Весной и летом из Курумоча станут чаще летать в Москву Летом из Курумоча будет запущен новый рейс в Москву Появилось летнее расписание прямых рейсов из Курумоча на российские курорты Из Курумоча откроют прямой рейс в Тиват В Самаре с 1 июня отменят семь маршрутов общественного транспорта

Транспорт Транспорт и связь

Весной и летом из Курумоча станут чаще летать в Москву

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Количество рейсов в Москву из международного аэропорта Курумоч, введенных в весенне-летнее расписание 2020 г., превысило число рейсов в столицу, выполнявшихся в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Сразу ряд авиакомпаний запланировали дополнительные перелеты в столицу.

С 13 июня авиакомпания S7 анонсировала ежедневные рейсы из Домодедово в Самару, время вылета — 05:40. Обратные рейсы запланированы по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам, вылет из Самары — в 09:10. Рейсы будут осуществляться на самолете Airbus A319.

Напомним, что уже с 28 апреля начинает выполнять рейсы авиакомпания Red Wings с частотой четыре рейса в неделю, с последующим увеличением с 1 июня до ежедневного рейса из аэропорта Домодедово в Самару и в обратном направлении.

Весенне-летнее расписание, напомним, начинает действовать с 29 марта 2020 года. Более подробно с расписанием рейса можно ознакомиться на сайте аэропорта http://kuf.aero/, с условиями перевозки — на сайте авиакомпании.

Гид потребителя

Фото на сайте

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Осеннее расписание движения самарского речного транспорта

Осеннее расписание движения самарского речного транспорта

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5