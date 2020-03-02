Глава Кошкинского района Виктор Титов рассказал об итогах 2019 года и планах на будущее

Реализация национальных проектов в Кошкинском районе обеспечила устойчивое социально-экономическое развитие. В районе есть все условия для комфортной жизни. А в основе социальных достижений лежат производственные успехи сельчан.

— С какими результатами Кошкинский район завершил 2019 год?

— Наши хозяйства показали неплохую рентабельность — более 41%. По предварительным данным, чистая прибыль сельхозпроизводителей составит 700-800 млн рублей, а выручка — 2 млрд рублей!

Валовый сбор зерновых составил 133,5 тыс. тонн при урожайности 27,2 центнера с гектара. Наивысшей урожайности добились в ООО СХП "Залесье" — 31,8 ц/га, ООО "А/ф "Хлебороб" — 30,7 ц/га, ПСК им. Фрунзе — 30,5 ц/га, СПК "Черемшан" — 30,1 ц/га. Намолочено более 27,2 тыс. тонн маслосемян подсолнечника при средней урожайности 21,8 ц/га.

— Какая доля в производстве зерна приходится на фермеров?

— Примерно десятая часть. У нас 103,9 тыс. гектаров пашни, из нее 10,2 тыс. гектаров обрабатывается крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. У нас фермеры больше представлены в животноводстве. За период действия программы поддержки начинающих фермеров у нас создано 22 крестьянских хозяйства — 18 молочных и 4 мясных. В 2019 году приступили к работе еще 3 фермера, которые занимаются животноводством.

— Каков задел под урожай-2020?

— Посеяны озимые зерновые культуры на площади 21 тыс. гектаров. Для сева озимых было подготовлено и проверено 6672 т семенного материала. Весомый вклад в развитие семеноводства вносит селекционно-семеноводческий центр, созданный на базе ООО СХП "Кармала". В этом году центру исполняется 5 лет. Наращиваются объемы производства семян высоких репродукций. В прошлом сезоне произведено 15 тыс. тонн семян озимых и яровых культур, из которых 12 тыс. тонн — оригинальные и элитные. В 2020 году будет введена вторая линия очистки, уже идет монтаж оборудования. Объем инвестиций составляет 150 млн рублей.

— Как идет модернизация сельскохозяйственной техники?

— Мы приобрели 11 зерноуборочных комбайнов, 33 трактора, посевные комплексы, кормозаготовительную технику… Всего было закуплено сельхозтехники на сумму 193,5 млн рублей. Конечно, это было бы невозможно без господдержки — она составила 26,5 млн рублей. Примерно на такую же сумму мы планируем закупить технику и в этом году.

фото предоставлено администрацией Кошкинского района

— Животноводство — очень проблемная отрасль в регионе. А как обстоят дела в Кошкинском районе?

— Самое главное — мы сохраняем поголовье. За 2019 год в сельхозорганизациях района произведено 16614 тонн молока — это на 236 тонн больше, чем в предыдущем году. Надой на 1 фуражную корову составил 6229 кг. Наивысшая продуктивность дойного стада в ООО "Племзавод Дружба" — 7856 кг, ПСК им. Кирова — 6573 кг, СПК "Черемшан" — 6170 кг.

— Насколько остро в Кошкинском районе стоит проблема кадров?

— Конечно, главная проблема — это закрепление молодежи в сельской местности.

В нашем районе серьезная потребность в агрономах, инженерах, учителях, врачах и медицинских специалистах среднего звена.

На сегодняшний день в Самарском государственном медицинском университете обучаются 12 студентов по целевому направлению от Кошкинской центральной районной больницы.

Стараемся решить жилищную проблему для молодых специалистов разных сфер деятельности. Весной 2018 года после капитального ремонта здания интерната старого образовательного центра администрация района выделила 12 двухкомнатных и 6 однокомнатных квартир для молодых специалистов: медиков, учителей, тренеров, работников культуры. Молодым семьям в 2019 году были выданы 10 свидетельств на предоставление социальной выплаты, а в начале 2020 года — уже 9. По программе "Устойчивое развитие сельских территорий" в прошлом году свидетельства на предоставление социальной выплаты получили три семьи. Но проблема привлечения молодых специалистов все равно стоит остро. И мы будем заниматься ей и дальше.

— А вы сами замечаете, как меняется жизнь в районе?

— Конечно. Я же живу здесь. Постоянно встречаюсь с жителями, и даже по тем вопросам, которые они мне задают, можно судить о проблемах, которые их волнуют. Видеть, как меняется жизнь в районе, значит постоянно ставить новые задачи. Вопросы будут всегда, потому что люди хотят и имеют право жить лучше, получать то, на что имеют право. Одни задачи будут сменяться другими — так жизнь устроена. И задача руководителей территорий — чутко реагировать на запросы и искать решения.

К примеру, на последних встречах не было ни одного вопроса о мусоре, о несанкционированных свалках — значит, решаем мы эту проблему! Зато очень многих волнует качество сотовой связи. Неважная у нас связь, есть места, где она вообще пропадает, низкая скорость Интернета. А ведь каких-нибудь десять лет назад и разговора об этом не было… Надеюсь, что МТС и "Мегафон" откликнутся и решат проблему.

Очаг культуры не гаснет

Приоритетным направлением в реализации нацпроекта "Культура" является создание условий для поддержания и развития молодых талантов. Межпоселенческий культурно-досуговый центр Кошкинского района (МКДЦ) в полной мере соответствует этой цели. В 2019 году на средства нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" при поддержке областного фонда "СОдействие" он был капитально отремонтирован. Зрительный зал оснащен современной осветительной и акустической аппаратурой, два зала оборудованы для хореографических занятий, в фойе есть детская площадка для малышей.

Кадриль на площади

Массовые мероприятия в районе отличаются творческим подходом, и жители охотно в них участвуют, создают оригинальные костюмы. На Масленицу был объявлен конкурс "Мисс весна", к которому все готовились заранее — разучивали стихи, украшали свою "красавицу", пекли блины и осваивали движения кадрили. По завершении народных гуляний вся площадь райцентра была в танцевальных парах. Ежегодно в рамках празднования Дня Победы на центральной площади села проходит торжественное шествие предприятий района.

Краеведческий музей

В историко-краеведческом музее представлена история Кошкинского района. В прошлом году добавился новый зал, где представлена флора и фауна района. На средства гранта Лукойла приобрели чучела животных в зоологическом музее Самарского университета. Ко Дню Победы вдоль улицы размещают портреты земляков-участников Великой Отечественной войны. А сейчас идет сбор материалов о героях труда. С 1928 по 2018 годы в районе было 711 орденоносцев, из них кавалеров ордена Ленина — 52, ордена "Знак Почета" — 167, Трудового Красного знамени — 164.

Школа нового типа

Кошкинская средняя школа — это современное учебное заведение. Размеры впечатляют — 22 тыс. кв. метров! Здесь даже доски нового образца — возле такой может работать полкласса. Двухэтажная библиотека, в которой есть не только привычные книги, но и доступ к интернет-ресурсам. Отдельный блок лабораторий. Бассейн. Кабинет технологии с современными станками. Здесь работают центр цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" и мини-кванториум, оснащенные лазерными станками, 3D-принтером, есть виртуальный шлем и даже квадрокоптеры.

Приоритеты определяют жители

Губернаторский проект "СОдействие" — это совместное с жителями финансирование социально значимых проектов. В рамках государственной программы "Поддержка иницииатив населения муниципальных образований Самарской области" на 2017–2025 гг. на территории четырех сельских поселений реализованы 6 проектов на общую сумму около 3 млн рублей. В этой цифре средства областного бюджета, сельских поселений, юридических лиц, а также граждан. Их вклад составил более 500 тысяч рублей.

На эти средства на территории сельского поселения Новая Кармала создан парк культуры и отдыха. В Большой Константиновке реализованы три общественных проекта: приобретены чувашские национальные костюмы, установлено уличное светодиодное освещение, отремонтирована автомобильная дорога в селе Новый Колмаюр. На территории сельского поселения Большое Ермаково реализован общественный проект "Замена кровли и окон в здании сельского дома культуры в с. Ерандаево". На территории сельского поселения Старое Максимкино реализован общественный проект "Площадка для игры в волейбол и занятий физической культурой" в деревне Малое Максимкино.

"Спорт — норма жизни"

Составной частью нацпроекта "Демография" является федеральный проект "Спорт — норма жизни". В Кошкинском районе спорт давно стал образом жизни. В районе 99 спортивных объектов: 33 зала, 54 спортплощадки, из них 19 футбольных полей, 5 тренажерных залов, 5 тиров, Дворец спорта с ледовой ареной, 1 бассейн.

Ледовая арена соответствует мировому уровню: здесь проходят тренировки и соревнования хоккеистов, фигуристов, в свободные часы лед доступен всем желающим покататься на коньках.

Число сторонников активного образа жизни постоянно растет. В 2018 году физкультурой и спортом занимались 8209 человек (40,2% населения), в 2019-м — 9460 (46,9%). \

От мала до велика

Система спортивных мероприятий в Кошкинском районе строится на проведении восьми спартакиад:

— Комплексная спартакиада для взрослых — это соревнования по 23 видам спорта!

— Учащиеся района соревнуются по 13 видам спорта.

— Для людей с ограниченными возможностями здоровья проводится специальная спартакиада.

— И отдельно для допризывной молодежи и дошкольников.

В этом году добавились еще три спартакиады, организованные по "профессиональному принципу": для работников сельхозпредприятий, для работников образования и для сотрудников предприятий и организаций.

Популярными у кошкинцев видами спорта стали хоккей, футбол, волейбол, фигурное катание, тяжелая атлетика, дзюдо, самбо и др.

В хоккей играют настоящие… девчонки!

Кошкинская девичья хоккейная команда "Грация" одновременно является и сборной Самарской области. Все началось в 2016 году, когда руководитель Московской Лиги женского хоккея предложила тренеру Владимиру Железнову, которого знала лично по турнирам "Золотая шайба", создать команду из школьниц. Железнов уже много лет тренировал мальчишек, но идея привлечь к хоккею девочек показалась ему любопытной. Поначалу родители будущих хоккеисток этот вид спорта воспринимали как мужской. Тренер убеждал, доказывал, объяснял пользу хоккея для женского организма…

За три года через "Грацию" прошли 85 девочек. По воскресеньям на тренировки приезжают даже из Самары, Тольятти, Волжского района. Кошкинская команда отстаивала честь губернии на соревнованиях в Оренбурге, Новосибирске, Салавате и других городах, а в ближайшее время собирается в Сергиев Посад и Смоленск.

Именные турниры

"Изюминкой" спортивной жизни района стал ежегодный турнир по русскому бильярду памяти экс-главы района Петра Зайцева, который проходит в селе Б. Константиновка. В нем участвуют 30 районных команд.

В Старом Максимкино много лет проводится футбольный турнир памяти бывшего председателя колхоза Геннадия Яндукова. А в СПК "Черемшан" — турнир по мини-футболу на снегу в честь династии Григорьевых — ее основоположник более сорока лет проработал учителем физкультуры.

В честь спортивных династий проводят 8 турниров ежегодно!

Спортивную славу района поддерживает и его нынешний глава Виктор Титов: на приз главы проводится спортивный праздник "Кошкинская лыжня". В этом году кошкинцы соревновались в 11 возрастных категориях, всего приняли участие 450 человек.