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Преступления Происшествия

Самарец, наехавший на оренбургского пограничника, отправится на полтора года в колонию

ОРЕНБУРГ. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Судебной коллегией по уголовным делам Оренбургского областного суда с участием прокурора признан законным и обоснованным приговор Первомайского районного суда о признании жителя Самарской области виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), с назначением наказания в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, пишет oren.ru.

В суде установлено, что 7 июля 2019 г. самарец вблизи международного автомобильного пункта пропуска "Маштаково" за рулем собственного автомобиля нарушил пограничный режим и, не согласившись с действиями сотрудников ПУ ФСБ России по Оренбургской области, в попытке скрыться от преследования и будучи в состоянии наркотического опьянения, совершил умышленный наезд на своем автомобиле на одного из сотрудников. В результате потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести.

Несмотря на апелляционные доводы преступника и его защитника о незаконности и необоснованности вынесенного приговора, приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. Апелляционный суд также согласился с выводами районного суда о конфискации транспортного средства стоимостью свыше 1 млн. руб., на котором преступник совершил преступление, и компенсации пострадавшему морального вреда в сумме 50 тыс. рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.

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