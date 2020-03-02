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ПСБ поддерживает реставрацию памятника Минину и Пожарскому

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ принимает участие в реставрации старейшего скульптурного монумента Москвы — памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, расположенному на Красной площади. На сегодняшний день банк является самым крупным благотворителем, выделившим финансирование в рамках общероссийской акции по сбору средств на восстановление монумента, организованной Государственным историческим музеем.

Скульптурная композиция была создана на народные пожертвования. Фигуры высотой 4,5 метра и круглый щит были отлиты по уникальной технологии в литейной мастерской Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Открытие памятника состоялось в 1818 году в присутствии императора Александра I и членов императорской семьи на Красной площади. С тех пор — более чем за 200 лет — памятник ни разу не был отреставрирован полностью.

"ПСБ пожертвовал денежные средства на разработку проекта реставрации и обеспечения сохранности памятника, принимая во внимание его федеральное значение как культурное наследие России. Реализация такого масштабного проекта требует совместных усилий государства и бизнеса, общественных и научных организаций, и ПСБ как стратегический партнер Государственного исторического музея, продолжит поддерживать этот и другие уникальные проекты музея", — говорит Сергей Малышев, руководитель розничного и цифрового бизнеса ПСБ.

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