Сотрудника ДПС в Ставропольском районе заподозрили в получении взятки

В Тольятти возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") в отношении сотрудника ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

По версии правоохранителей, 18 декабря 2019 г. некий К. перечислил на банковскую карту 50 тыс. руб. за то, чтобы инспектор ДПС не проводил медицинское освидетельствование на состояние опьянения и в итоге не привлек автомобилиста к административной ответственности.

"Полученными деньгами инспектор распорядился по своему усмотрению, — сообщают в прокуратуре Автозаводского района. — Допрошенный в качестве подозреваемого инспектор ДПС полностью признал вину в совершении преступления".

Уголовное дело находится в производстве следственного отдела по Автозаводскому району Тольятти СУ СК РФ по Самарской области. Ход расследования контролирует прокуратура Автозаводского района.