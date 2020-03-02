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Банк "Открытие" подготовил призы для победителей Югорского лыжного марафона

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Суммарный размер призовых выплат победителям Югорского лыжного марафона в 2020 году превысит 1,8 млн рублей. Призы будут распределены среди победителей на каждой дистанции в различных возрастных категориях среди мужчин и женщин. Напомним, для участников марафона предлагается 3 дистанции на 5, 25 и 50 км. За первое место денежный приз составит 400 тысяч рублей, обладатели второго и третьего места получат 300 и 100 тысяч рублей соответственно.

Кроме того организаторы марафона предусмотрели ценные призы для всех участников, кто финиширует в первой десятке, а также поощрительные призы для детей и пожилых участников гонки. Каждый участник Югорского лыжного марафона получит памятную медаль участника, макет которой также уже был утвержден. В оформлении награды использованы элементы национального орнамента коренных народов Югры.

Югорский лыжный марафон проходит с 2013 года, организаторы соревнований — Правительство ХМАО-Югры, Федерация лыжных гонок Югры и АУ "Юграмегаспорт". Традиционно банк "Открытие" выступает генеральным партнером мероприятия. В этом году марафон пройдет в пойме реки Горная в Ханты-Мансийске 11 апреля. На участие в соревновании зарегистрировались уже более 900 спортсменов из 28 регионов России и зарубежных стран. По прогнозам организаторов, в 2020 году стоит ожидать около 3 тысяч участников марафона.

Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2020 — Sports.ru, федеральный медиахолдинг 1stMediaInvest, информационно-аналитический портал siapress.ru. Генеральный информационный партнер — ИД "Советский спорт".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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