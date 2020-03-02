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Музыка Культура

В Самаре выступит итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском Окружном доме офицеров 9 марта с новой программой Insieme a te выступит всемирно известный итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина.

Фото: koncertsamara.ru

Лауреат международных конкурсов, обладатель уникального природного голоса, сопряженного с высоким техническим и актерским мастерством, Алессандро Сафина свободно поет на нескольких языках, неизменно завораживая своих слушателей обаянием и чувственным тембром.

Помимо классический музыки, в репертуаре певца есть и эстрадные композиции, элементы поп-музыки, соула, песни из мюзиклов в сочетании с академическим вокалом. Аккомпанировать исполнителю будет большой симфонический оркестр.

Приобрести билеты можно по ссылкам:

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