В Самаре выступит итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина

В самарском Окружном доме офицеров 9 марта с новой программой Insieme a te выступит всемирно известный итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина.
Лауреат международных конкурсов, обладатель уникального природного голоса, сопряженного с высоким техническим и актерским мастерством, Алессандро Сафина свободно поет на нескольких языках, неизменно завораживая своих слушателей обаянием и чувственным тембром.
Помимо классический музыки, в репертуаре певца есть и эстрадные композиции, элементы поп-музыки, соула, песни из мюзиклов в сочетании с академическим вокалом. Аккомпанировать исполнителю будет большой симфонический оркестр.
Приобрести билеты можно по ссылкам:
- http://online.koncertsamara.ru/choose-seats/27414/0
- https://smr.kassir.ru/koncert/samarskiy-garnizonnyiy-dom-ofitserov/alessandro-safina_2020-03-09
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