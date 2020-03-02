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Преступления Происшествия

Визит торговых представителей обернулся украденными деньгами для пенсионерки из Жигулевска

ТОЛЬЯТТИ. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске правоохранители задержали 32-летнего тольяттинца, подозреваемого в краже у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратилась 92-летняя женщина из Жигулевска, у которой после визита торговых представителей пропали 22 тыс. рублей. Как выяснилось, днем к пенсионерке пришли мужчина и женщина, которые представились менеджерами по продажам массажеров. Ранее пожилая горожанка уже приобрела такой прибор, тогда представители фирмы предложили ей консультацию по пользованию массажером. После ухода торговцев потерпевшая заметила, что из ее кошелька, лежавшего в спальне, пропали деньги.

По подозрению в краже на съемной квартире задержали мужчину, неоднократно судимого за кражи. По версии сотрудников уголовного розыска, когда потерпевшая ушла в спальню за деньгами, чтобы рассчитаться с торговыми представителями, мужчина посмотрел, откуда она достала деньги. Затем, пока его коллега общалась с пенсионеркой на кухне, он забрал средства жертвы.

Во время опроса задержанный признал вину и пояснил, что действовал один. По ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража") возбуждено уголовное дело.

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