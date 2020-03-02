В "Вечно молодом" сыграет итальянский квартет Satoyama

В пятницу, 6 марта, в 19:00 на сцене бара "Вечно молодой" выступит итальянский квартет Satoyama. В их музыке есть многое от современного джаза, сильное влияние академической музыки, яркие черты прогрессивного рока и даже панка, а также этно-мотивы.

Проект возник в 2013-м, и за последующие 7 лет покорил сердца критиков и любителей оригинальной концептуальной музыки, выступая на международных фестивалях по всему миру, рассказали организаторы концерта — "Самарское джазовое движение".

Подчас музыканты прямо на сцене создают новое оригинальное искусство, наполненное красотой и свободой, ведь свобода импровизации отражена в его названии: Сатояма — таинственный водный сад в Японии, известный целебными свойствами, одно из самых спокойных и умиротворяющих мест нашей планеты.

В дискографии коллектива три альбома, в резюме — сотрудничество и совместные гастроли с легендой мирового джаза, саксофонистом Энтони Брэкстоном и известной на весь мир художницей-авангардисткой Лавией Лин. Вместе с ней Satoyama открывали международную выставку в Берлине и провели ряд показов в других странах Центральной Европы.

Участники проекта:

Лука Бенедетто — труба

Кристиан Руссано — электрогитара

Марко Беллафиоре — контрабас

Гибриеле Луттино — ударные

Подробная информация: https://samarajazz.ru/satoyama.