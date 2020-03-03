В Исаклах мужчина пытался пронести нож в здание суда

Судебные приставы задержали мужчину, пытавшегося пронести нож в помещение Исаклинского районного суда, сообщает УФССП по Самарской области.

На входе в здание суда гражданина предупредили о запрете проноса взрывчатых веществ, огнестрельного и травматического оружия, колюще-режущих предметов и попросили выложить запрещенные предметы, если они имеются у него с собой. В ответ посетитель сообщил, что ничего подобного при себе не имеет. Однако при досмотре ручным металлоискателем у мужчины был обнаружен перочинный нож с лезвием длиной 6 сантиметров.

В связи с тем, что гражданин не исполнил законное распоряжение судебного пристава в отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ. Суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения и назначил ему административное наказание в виде штрафа.