На жителя Новокуйбышевска заведено уголовное дело за пьяное вождение

Сотрудники ДПС Новокуйбышевска в ночное время на ул. Горького за нарушение ПДД остановили автомобиль Chevrolet под управлением 39-летнего местного жителя.

Во время проверки сотрудники полиции предположили, что водитель находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но мужчина отказался. Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления транспортным средством и составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

Мужчина был отстранен от управления автомобилем, а транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

При проверке личности водителя правоохранители установили, что в 2017 г. мужчина был осужден по ст. 264.1 УК РФ, а в конце прошлого года был подвергнут административному наказанию за управление транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. По решению мирового судьи, злоумышленник был подвергнут наказанию в виде административного штрафа с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года.

В настоящее время по данному факту отделом дознания ОМВД России по г. Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.