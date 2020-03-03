ВТБ Капитал Инвестиции (входит в группу ВТБ) сегодня запустили торги биржевым фондом "ВТБ - Индекс МосБиржи". Фонд отслеживает динамику Индекса МосБиржи, предоставляя возможность инвестировать в наиболее крупные и ликвидные российские компании, по которым он рассчитывается. Расходы фонда — 0,78% в год.

Структура фонда максимально повторяет состав фондового Индекса МосБиржи. В него входят акции 39 самых популярных и крупных российских компаний, которые работают в разных секторах экономики. Среди них: "Газпром", "Сбербанк", ВТБ, "Яндекс", "Магнит", "Норникель", "Северсталь" и другие. За последние 5 лет Индекс МосБиржи вырос на 118 процентов. Рекомендуемый срок инвестирования в фонд — от 1,5 лет. Покупать и продавать паи фонда можно будет через мобильное приложение "ВТБ Мои Инвестиции" в один клик. Никаких комиссий по данным сделкам не предусмотрено. При владении паями фонда более трех лет инвестору доступен инвестиционный налоговый вычет.

Данный фонд дополнил линейку БПИФ ВТБ, которая на сегодняшний день является самой широкой на рынке. Всего в ней представлено 7 фондов, дающих возможность по инвестированию в различные активы как в России, так и за рубежом. Инфраструктурные расходы биржевых фондов ВТБ являются одними из самых низких на рынке.

"Команда ВТБ Капитал Инвестиции постоянно анализирует спрос и старается предложить своим клиентам максимально широкий спектр инвестиционных возможностей, наиболее актуальных сегодня. Развитие линейки биржевых фондов — важное направление в данной работе. Данный продукт стремительно набирает популярность: этому способствуют возможность совершать сделки онлайн, минимальные комиссии и экспозиция на широко диверсифицированный портфель, которую дают такие фонды даже при минимальных суммах вложений", — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами.