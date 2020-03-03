Главного госинспектора ГИТ уличили во взяточничестве

В Самаре главного госинспектора труда региональной Госинспекции труда заподозрили в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии правоохранителей, в декабре 2019 г. и феврале 2020 г. женщина дважды получала деньги на банковскую карту от директора ООО — всего 40 тыс. рублей. За это она должна была помочь фирме избежать административной ответственности, к которой организацию могли привлечь за нарушения, обнаруженные во время внеплановой выездной проверки.

Расследование уголовного дела продолжается.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемой 60 лет. И первую часть взятки — 25 тыс. руб. она получила еще 29 ноября 2019 года. Еще 15 тысяч ей перевели 20 февраля 2020 года.