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Облправительство Власть и политика

Работы по благоустройству должны завершить к 12 апреля

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 2 марта, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств. В режиме видеоконференции к обсуждению вопросов подключились главы всех муниципальных образований губернии.

На совещании обсуждались темы оперативной обстановки в регионе, ход реализации нацпроектов, единую карту жителя Самарской области.

Особое внимание на оперативном совещании было уделено корректировке сроков весенней кампании по благоустройству территорий в связи с аномально теплой зимой и ранним наступлением весны. Такое поручение дал Дмитрий Азаров.

Виктор Кудряшов обратился к главам территорий с призывом на месяц раньше начать традиционный месячник по благоустройству, а планы по его организации подготовить уже до 10 марта.

Первый вице-губернатор отметил, что в настоящее время в правительство поступают обращения граждан по поводу подтопления дорог и земельных участков. Виктор Кудряшов поручил главам муниципалитетов ускорить работы по очистке ливневой канализации, водоприемных колодцев, срочно выявить и до конца недели устранить проблемы в местах подтопления: например, на улице Карла Маркса в районе Безымянской ТЭЦ, другие подобные проблемные участки в Самаре, Тольятти и Сызрани, других муниципальных образованиях.

Виктор Кудряшов подчеркнул: "Необходима работа в усиленном режиме, поиск инженерных решений по отводу воды, объединение усилий всех служб: жилищной инспекции, министерств транспорта и связи, министерства ЖКХ, их взаимодействие с муниципалитетами. Необходимо выявить традиционно проблемные места, где идет подтопление, и провести полноценные технические мероприятия, которые помогут решить эти проблемы. Мы готовы рассмотреть выделение на эти цели средств областного бюджета. Подтопление приводит к разрушению дорожного полотна, и, своевременно решив этот вопрос, мы, может быть, потом потратим меньше на ремонт дорог. В течение двух-трех недель у нас должна быть абсолютно полная мобилизация".

Виктор Кудряшов отметил, что погода позволяет значительно раньше начать такие работы по благоустройству территорий, как очистка и покраска дорожных ограждений, уборка мусора, подметание дорог, и завершить их не позднее 10–12 апреля. Это касается прежде всего крупнейших городов области — Самары и Тольятти, где на середину апреля запланированы массовые мероприятия.

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