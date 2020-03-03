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Олимпийские Спорт

Камышлинцы планируют строительство лыжно-роллерной трассы

КАМЫШЛА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 2 марта, лыжно-биатлонный комплекс "Беркут", расположенный в Камышле Самарской области, отметил свой 2-й день рождения.

Фото: samregion.ru

Напомним, недавно камышлинская лыжно-биатлонная трасса стала известна всему миру. Телеведущий, спортивный журналист Дмитрий Губерниев в конце января, комментируя пятый этап Кубка мира по биатлону в германском Рупольдинге, рассказал в прямом эфире о Самарской области, где было построено биатлонное стрельбище.

"Как сейчас бурлит знаменитая Камышла в Самарской области, откуда наш российский биатлонист Эдуард Латыпов! Вообще здорово, когда местные власти ищут резервы для того, чтобы развивать спорт, биатлон в частности, и здесь, конечно, Латыпов молодец — человек, который продвигает родной регион!" — произнес тогда на весь мир комментатор Губерниев.

2 года назад в Камышле торжественно открыли уникальный лыжно-биатлонный комплекс. Началось все с идеи местных жителей, Радика и Гузялии Мингазовых, которые обратились к главе района Рафаэлю Багаутдинову с необычной просьбой построить в селе настоящий биатлонный комплекс. За основу взяли подобное сооружение в Московской области и обратились за поддержкой к знаменитому биатлонисту Эдуарду Латыпову, долгое время проживавшему в Камышле. К слову, тренироваться он ездил в Уфу, потому что ближе не было подходящей площадки.

На этапе строительства комплекса Эдуард неоднократно приезжал в Камышлу и вместе с идейными вдохновителями проекта много раз проходил и проезжал территорию будущего комплекса, размечая трассу. Позже неоднократный чемпион мира и Европы среди юниоров, чемпион России по летнему биатлону, чемпион зимней Универсиады 2019 года, член резервного состава сборной России Эдуард Латыпов побывал и на торжественном открытии нового лыжно-биатлонного комплекса "Беркут".

Название комплекса выбрали сами жители через голосование в соцсетях. Символ сильной и быстрой птицы с острым зрением понравился большинству участников.

За два года "Беркут" принял более 2 тыс. участников районных, окружных и областных соревнований, здесь прошли 15 турниров по биатлону, пневмобиатлону, полиатлону — комплексу многоборья, который развивает силу, выносливость и входит в программу областных спартакиад. Теплые помещения для переодевания, тренажерный зал, трассы длиной 5, 3, 2 и 1 км, огневой рубеж, приспособленный для стрельбы стоя и лежа. Все это позволяет проводить зимние соревнования для детей и подростков на высшем уровне.

Чтобы и в летнее время юные биатлонисты могли тренироваться полноценно, нужно построить лыжно-роллерную трассу. Тогда комплекс будет работать на полную мощность круглый год, позволяя готовить новые кадры биатлонистов для сборной России.

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