16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Житель Самарской области погиб под колесами электрички под Бугурусланом Обрушившийся в центре Самары дом признали аварийным девять лет назад Инцидент на ул. Арцыбушевской: стена старого дома обрушилась на соседний Мэрия Самары: взрыва газа на ул. Арцыбушевской не было МЧС: в центре Самары взорвалось газовое оборудование в частном доме

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Житель Самарской области погиб под колесами электрички под Бугурусланом

ОРЕНБУРГ. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Оренбургской области в Бугурусланском районе произошло ЧП на железной дороге, в результате которого погиб 29-летний житель Самарского региона, пишет time56.ru.

По имеющейся информации, электричка, следующая по маршруту Похвистнево - Абдулино, на перегоне Бугуруслан - Похвистино, допустила наезд на 29-летнего жителя Самарской области.

По имеющейся информации мужчина двигался по краю железнодорожного полотна, а машинист увидев человека применил экстренное торможение. Но столкновения избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5