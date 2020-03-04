Житель Самарской области погиб под колесами электрички под Бугурусланом

В Оренбургской области в Бугурусланском районе произошло ЧП на железной дороге, в результате которого погиб 29-летний житель Самарского региона, пишет time56.ru.

По имеющейся информации, электричка, следующая по маршруту Похвистнево - Абдулино, на перегоне Бугуруслан - Похвистино, допустила наезд на 29-летнего жителя Самарской области.

По имеющейся информации мужчина двигался по краю железнодорожного полотна, а машинист увидев человека применил экстренное торможение. Но столкновения избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.