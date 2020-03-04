Дмитрий Азаров поставил главам муниципальных образований задачи по исполнению нацпроектов на 2020 год

Во вторник, 3 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное совещание по реализации на территории региона национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. Участие в обсуждении ключевых вопросов приняли руководители министерств, главы городов и районов губернии.

"По многим показателям реализации нацпроектов мы стали лидерами в Приволжском федеральном округе, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Но не смогу вам сказать, что результаты в целом меня устраивают. Мы должны быть нацелены на исполнение всех показателей нацпроектов, какими бы сложными и амбициозными не казались поставленные нам сегодня задачи".

Губернатор отметил: от включенности и активной работы муниципалитетов зависит результат всего региона. Поэтому каждый глава города или района несет персональную ответственность за достижение целей. Ведь от работы сформированных на местах управленческих команд напрямую зависит качество жизни и уровень благосостояния граждан.

Отдельное внимание участники совещания уделили реализации национального проекта "Демография". В частности, бы рассмотрен вопрос привлечения молодежи региона к занятиям спортом. Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов отметил, что городам удалось выполнить необходимые показатели, и даже их значительно превысить. А среди районов справиться с поставленными задачами удалось только 8. В аутсайдерах — муниципальные образования Приволжский, Челно-Вершинский и Елховский.

"Обеспеченность спортивными объектами в районах примерно одинакова, — отметил Дмитрий Азаров. — Мне понятно, — это недоработка местной власти, что людей не вовлекли в занятия физкультурой. Даже если у вас ФОК еще только строится или проектируется, необходимо находить и другие решения".

Что касается нацпроекта "Здравоохранение", то главам Новокуйбышевска и Чапаевска необходимо обратить внимание на укомплектованность медицинскими кадрами. В городах ощущается нехватка врачей, оказывающих амбулаторную помощью населению.

Внимание глав администраций было сосредоточено и на реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Одна из главных задач — не только ремонт проезжих частей, но и снижение мест концентрации ДТП. Города с этой задачей планомерно справляются. Что касается районов, не во всех из них ситуация с происшествиями на дорогах начала серьезно улучшаться.

В каждом муниципальном районе есть предприятия, которые готовы работать на экспорт. Однако не все знают, какие меры поддержки бизнеса существуют в регионе в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

"Центр поддержки экспорта региона готов оказать всю необходимую помощь. Созданный инструмент позволяет эффективно помогать всем предпринимателям. 93 компании в прошлом году мы вывели на экспорт. Только их объемы экспорта, по нашей оценке, составили более 40 млн долларов", — озвучил цифры Дмитрий Богданов. По его мнению, основная задача глав муниципалитетов в этом направлении состоит в том, чтобы провести консультации и дать необходимые разъяснения руководителям предприятий, а минэкономразвития области окажет необходимую поддержку.

По объемам строительства жилья все районы губернии показатели выполнили. А вот среди городов — наиболее отстающие Сызрань, Самара и Тольятти. "Мы отдельно должны провести анализ процента невыполнения показателей по этим городским округам. — отметил губернатор. — Мы справились лучше, чем в 2018 году, но до плановых показателей мы не дошли. Есть объективные причины, которые мы понимали еще в начале года. Тем не менее, это не повод считать, что те планы, которые стоят на текущий год и на последующие, не требуют нашего внимания и усилий".

Губернатор отметил, что необходимо четкое планирование при решении задачи по расселению из ветхого и аварийного жилья. И работать в этом направлении, в первую очередь, должны главы муниципалитетов. "Это ваша задача. Вы знаете точно, кого вам расселять и кто строит на территории ваших муниципалитетов — вся необходимая информация в вашем распоряжении. Все практические решения вы должны принимать. Министерство готово вам помогать. Но ситуацию, когда практически все Правительство области в ручном режиме работает над решением ваших задач, считаю, полностью неверной", — подчеркнул руководитель региона.

Особое внимание было уделено строительству социальных объектов. Сейчас в стадии строительства более 50 объектов, среди которых детские сады, школы, больницы, дома культуры. 32 — планируют ввести в эксплуатацию к концу текущего года. "Вы должны начинать и заканчивать свой рабочий день на стройке, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Если уже сейчас появляются проблемы, давайте их обсуждать, чтобы принять своевременные решения".

По итогам исполнения всех показателей 12 национальных проектов в лидеры вышли города Жигулевск, Самара и Отрадный. В тройку лидеров также попали Хворостянский, Нефтегорский и Безенчукский районы.

Подводя итог совещанию, губернатор отметил, что в ближайшее время необходимо выработать идеи и предложения по корректировке планов реализации нацпроектов, чтобы в дальнейшем только наращивать темпы.

"Без вовлеченности, личного участия глав муниципальных образований, всех управленческих команд муниципалитетов, без понимания жителями целей и задач нацпроектов, вовлечения людей, добиться результата просто невозможно, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Сейчас все цели ясны и понятны, система взаимодействия и контроля выстроена, а значит все задачи в интересах жителей Самарской области и региона должны быть решены. Еще раз подчеркну, что по исполнению нацпроектов крайне важно вовлекать людей, советоваться с ними. Да, проекты разработаны и предварительно отобраны вместе с жителями того или иного муниципалитета. Но нужно привлекать людей с точки зрения общественного контроля".