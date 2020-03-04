В Самаре главу госучреждения подозревают в получении взятки за победу на торгах

Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ГБУ ДПО Самарской области "Центр профессионального образования", которую подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба ведомства.

Из материалов дела следует, что в декабре 2019 г. 45-летняя подозреваемая получила взятку в размере 706 тыс. руб. от представителей одной из местных организаций за содействие в победе на торгах по организации и проведению регионального чемпионата "Молодые профессионалы".

Женщину задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области. По данным полицейских, ранее задержанная к уголовной ответственности не привлекалась.

По факту получения незаконного денежного вознаграждения по материалам, собранным сотрудниками УЭБиПК, Ленинским МСО СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.